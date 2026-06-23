Borsa İstanbul'un lokomotif hisselerinden Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) için aracı kurumların model portföy güncellemeleri sürüyor.

Kurum, makroekonomik dinamikler doğrultusunda THY için hedef fiyatını aşağı yönlü revize etse de hissenin mevcut fiyatına oranla sunduğu "prim potansiyeli" öne çıktı.

TEB YATIRIM'IN THY ANALİZİ VE YENİ HEDEFLERİ

TEB Yatırım’ın yayınladığı son rapora göre Türk Hava Yolları için öngörülen 12 aylık projeksiyon ve beklentiler şu şekilde şekillendi:

• Eski Hedef Fiyat: 650,00 TL

• Yeni Hedef Fiyat: 580,00 TL

• Güncel Hisse Fiyatı: 322,50 TL (Rapor tarihi itibarıyla)

• Beklenti: Endeks Üstü Getiri (Korundu)

• Beklenen Prim Potansiyeli: Yüzde 79,84

HEDEF DÜŞTÜ AMA "YÜZDE 80'E YAKIN" YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Raporda en çok dikkat çeken detay, hedef fiyatın 650 TL'den 580 TL'ye düşürülmesine rağmen THY hisselerinin önümüzdeki 12 aylık süreçte yüzde 79,84 gibi çok ciddi bir prim potansiyeli barındırması oldu.

TEB Yatırım, bu yüksek potansiyel nedeniyle THY için "endeks üstü getiri" tavsiyesini bozmadı. Bu da kurumun, THY'nin önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul genel endeksinden çok daha güçlü bir performans sergileyeceğine olan inancını koruduğunu gösteriyor.

Küresel havacılık sektöründeki yoğun yaz sezonu hareketliliği ile birlikte THY hisselerinin bu hedefe doğru nasıl bir grafik çizeceği yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

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