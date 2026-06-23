Borsa İstanbul A.Ş., 23 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, ENDA Enerji Holding (ENDAE), Europower Enerji (EUPWR), Girişim Elektrik Sanayi (GESAN), Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO), İnfo Yatırım (INFO), İzmir Demir Çelik (IZMDC) ve Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) hisselerinin fiili dolaşımdaki pay oranları güncellendi.

Yeni oranlar 24 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Borsa İstanbul'un 23 Haziran 2026 tarihli açıklamasına göre fiili dolaşımdaki pay oranı (FDPO) değişen şirketler ve yeni oranları şöyle:

ENDA Enerji Holding A.Ş. (ENDAE) – %30

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) – %36

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) – %38

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) – %36

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) – %48

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) – %24

Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) – %64

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