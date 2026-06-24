Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı süreçleri devam ederken BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin yüzde 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında esas sözleşme değişikliği İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Haziran 2026 tarihli bülteninde BMSTL'nin bedelsiz sermaye artırımına onay vermişti. Buna göre şirketin 150 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yüzde 100 artırılarak 300 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verilmişti.

Şirketten yapılan son açıklamada, sermaye artırımına ilişkin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin yeni şeklinin 24 Haziran 2026 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildiği ve aynı tarihte Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11608 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirildi.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMININ DETAYLARI

Şirket: BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL)

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 11 Mayıs 2026

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 750 milyon TL

Mevcut Sermaye: 150 milyon TL

Ulaşılacak Sermaye: 300 milyon TL

Bedelsiz Artırım Oranı: %100

SPK Onay Tarihi: 17 Haziran 2026

Tescil Tarihi: 24 Haziran 2026

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Paylar: Kaydi Pay

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