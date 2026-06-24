Aracı kurum, Orge Enerji hisseleri için 153,00 TL hedef fiyat belirlerken, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak duyurdu.

ORGE için hedef fiyat detayları

Aracı Kurum: Gedik Yatırım

Hedef Fiyat: 153,00 TL

Son Fiyat: 128,40 TL

Tavsiye: Endeks üstü getiri

Prim Potansiyeli: %19,15

Rapor Tarihi: 24 Haziran 2026

Gedik Yatırım'ın belirlediği hedef fiyata göre ORGE hisselerinde mevcut fiyata kıyasla yaklaşık yüzde 19'luk yükseliş potansiyeli bulunuyor.

ORGE hisseleri güne yükselişle giriş yaptı. Hisseler yazım sırasında yüzde 3,98’lik yükselişle 128 TL’den işlem gördü.

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