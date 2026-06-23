SPK'nın onay verdiği yüzde 35 bedelsiz sermaye artırımı için OSTIM'de beklenen tarih açıklandı. Hak kullanımının 24 Haziran'da başlayacağı süreçte, elinde 1.000 lot bulunan yatırımcıların pay adedi bedelsiz sonrası 1.350 lota yükselecek.

SERMAYE 796,5 MİLYON TL'YE YÜKSELECEK

OSTIM'in 9,9 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 590 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yüzde 35 oranında artırılacak.

Bu kapsamda şirket sermayesi 206,5 milyon TL artırılarak 796,5 milyon TL'ye çıkarılacak. Bedelsiz sermaye artırımı, sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanacak.

HAK KULLANIMINDA KRİTİK TARİHLER

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında hak kullanım başlangıç tarihi 24 Haziran 2026 olarak belirlenirken, hak kullanımına esas kayıt tarihi 25 Haziran 2026 olacak.

Yeni payların yatırımcı hesaplarına geçiş tarihi ise 26 Haziran 2026 olarak açıklandı.

ELİNDE 1.000 LOT OSTIM OLAN YATIRIMCI KAÇ LOTA ULAŞACAK?

OSTIM'in yüzde 35 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcılar sahip oldukları her 100 lot için 35 lot bedelsiz pay alma hakkı elde edecek.

Örneğin;

1.000 lotu olan yatırımcı 350 lot bedelsiz pay alacak ve toplam pay adedi 1.350 lota çıkacak.

5.000 lotu olan yatırımcı 1.750 lot bedelsiz pay alacak ve toplam pay adedi 6.750 lot olacak.

10.000 lotu olan yatırımcı ise 3.500 lot bedelsiz pay alarak toplam 13.500 lota ulaşacak.

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