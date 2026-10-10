Borsa İstanbul’da işlem gören SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisselerinde 5-9 Ekim 2026 haftasında aracı kurumların alım ve satım işlemleri dikkat çekti.
Haftalık verilere göre ilk 5 alıcının toplam net alımı 224,1 milyon lot olurken, ilk 5 satıcının net satış miktarı 299,8 milyon lota ulaştı. Böylece hissede ilk 5 aracı kurum bazında net satış 75,7 milyon lot olarak gerçekleşti.
EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı kurum
|Net lot
|Oran (%)
|Maliyet (TL)
|AK Yatırım
|80.119.667
|23,84
|1,967
|Gedik Yatırım
|41.795.022
|12,44
|1,921
|İş Yatırım
|40.423.013
|12,03
|1,950
|Deniz Yatırım
|36.869.645
|10,97
|2,022
|Vakıf Yatırım
|24.906.064
|7,41
|1,937
|Diğer
|111.914.450
|33,31
|—
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı kurum
|Net lot
|Oran (%)
|Maliyet (TL)
|Bank of America
|-205.419.532
|61,13
|1,945
|Tacirler Yatırım
|-41.884.596
|12,46
|1,934
|Anadolu Yatırım
|-29.331.127
|8,73
|1,836
|TEB
|-11.996.804
|3,57
|1,899
|Yatırım Finansman
|-11.255.793
|3,35
|2,320
|Diğer
|-36.140.009
|10,76
|—
SASA kapanışı haftanın son işlem gününde yüzde 2,66'lık yükselişle 1,93 TL'den yaptı.
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