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Borsa İstanbul’da işlem gören SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) hisselerinde 5-9 Ekim 2026 haftasında aracı kurumların alım ve satım işlemleri dikkat çekti.

Haftalık verilere göre ilk 5 alıcının toplam net alımı 224,1 milyon lot olurken, ilk 5 satıcının net satış miktarı 299,8 milyon lota ulaştı. Böylece hissede ilk 5 aracı kurum bazında net satış 75,7 milyon lot olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Oran (%) Maliyet (TL)
AK Yatırım 80.119.667 23,84 1,967
Gedik Yatırım 41.795.022 12,44 1,921
İş Yatırım 40.423.013 12,03 1,950
Deniz Yatırım 36.869.645 10,97 2,022
Vakıf Yatırım 24.906.064 7,41 1,937
Diğer 111.914.450 33,31

SASA hissesinden bu hafta kim aldı, kim sattı?, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Oran (%) Maliyet (TL)
Bank of America -205.419.532 61,13 1,945
Tacirler Yatırım -41.884.596 12,46 1,934
Anadolu Yatırım -29.331.127 8,73 1,836
TEB -11.996.804 3,57 1,899
Yatırım Finansman -11.255.793 3,35 2,320
Diğer -36.140.009 10,76

SASA kapanışı haftanın son işlem gününde yüzde 2,66'lık yükselişle 1,93 TL'den yaptı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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