Haftalık verilere göre ilk 5 alıcının toplam net alımı 224,1 milyon lot olurken, ilk 5 satıcının net satış miktarı 299,8 milyon lota ulaştı. Böylece hissede ilk 5 aracı kurum bazında net satış 75,7 milyon lot olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Oran (%) Maliyet (TL) AK Yatırım 80.119.667 23,84 1,967 Gedik Yatırım 41.795.022 12,44 1,921 İş Yatırım 40.423.013 12,03 1,950 Deniz Yatırım 36.869.645 10,97 2,022 Vakıf Yatırım 24.906.064 7,41 1,937 Diğer 111.914.450 33,31 —

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Oran (%) Maliyet (TL) Bank of America -205.419.532 61,13 1,945 Tacirler Yatırım -41.884.596 12,46 1,934 Anadolu Yatırım -29.331.127 8,73 1,836 TEB -11.996.804 3,57 1,899 Yatırım Finansman -11.255.793 3,35 2,320 Diğer -36.140.009 10,76 —

SASA kapanışı haftanın son işlem gününde yüzde 2,66'lık yükselişle 1,93 TL'den yaptı.

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