Son yıllarda küresel ölçekte derinleşen jeopolitik gerilimler, savunma sanayii sektörünü ekonomik döngülerden görece bağımsız bir büyüme patikasına taşıdı. Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Asya-Pasifik’ten Doğu Avrupa’ya uzanan güvenlik riskleri, ülkelerin savunma bütçelerini kalıcı şekilde artırmasına neden olurken, bu eğilimin 2026 yılında da sürmesi bekleniyor.

Savunma şirketleri açısından en önemli avantaj, gelir görünümünün uzun vadeli sözleşmeler ve sipariş portföyleriyle desteklenmesi. Bu yapı, sektör bilançolarını makro dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hale getirirken, nakit akışının öngörülebilirliğini artırıyor. Özellikle döviz bazlı gelir yapısı güçlü olan şirketler, kur ve enflasyon ortamında bilanço tarafında daha dirençli bir profil sunuyor.

2026’ya girilirken sektördeki ana dönüşüm başlıklarının başında yüksek teknoloji yatırımları geliyor. İnsansız hava araçları, radar ve elektronik harp sistemleri, siber güvenlik çözümleri ve uzay tabanlı savunma teknolojileri, sektörün büyüme alanlarını genişletiyor. Bu alanlarda üretim kabiliyeti ve ihracat bağlantıları güçlü olan şirketlerin, hem sipariş akışı hem de kârlılık tarafında pozitif ayrışması bekleniyor.

Savunma sanayii aynı zamanda ülkelerin yerli üretim kapasitesini artırma stratejilerinin merkezinde yer alıyor. Tedarik zinciri güvenliği, teknoloji transferi ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleri, sektöre verilen politik ve finansal desteği güçlendiriyor. Bu durum, savunma şirketlerinin orta ve uzun vadeli yatırım planlarını daha görünür ve sürdürülebilir kılıyor.

Değerleme tarafında savunma hisseleri son dönemde güçlü performanslar sergilemiş olsa da, sipariş büyüklükleri, ihracat kontratları ve ürün gamındaki genişleme, sektörün hikâyesini canlı tutuyor. 2026 yılında savunma hisselerinde fiyatlamaların, genel endeks hareketinden ziyade haber akışı ve yeni sözleşmeler üzerinden şekillenmesi bekleniyor.

Bununla birlikte sektör açısından risk unsurları da mevcut. Küresel siyasi dengelerde ani yumuşamalar, bütçe kısıtları veya büyük projelerde yaşanabilecek gecikmeler, dönemsel fiyat baskılarına yol açabilir. Ayrıca yüksek beklentilerle fiyatlanan hisselerde kâr realizasyonlarının da daha sık görülmesi olası.

Genel çerçevede bakıldığında savunma sanayii, 2026 yılında da hem stratejik hem de finansal açıdan güçlü sektörlerden biri olmaya aday. Uzun vadeli sipariş görünümü, teknolojik dönüşüm ve artan ihracat potansiyeli, savunma hisselerinin Borsa İstanbul’da ana temalardan biri olmayı sürdürmesine zemin hazırlıyor.