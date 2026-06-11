Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Haziran'da

politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB, Nisan ayındaki son toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit bıraktı.

PPK toplantısına TCMB Başkanı Yaşar Fatih Karahan'ın yanı sıra Hatice Karahan, Fatma Özkul, Gazi İshak Kara, Yusuf Emre Akgündüz ve Elif Haykır Hobikoğlu katıldı.

ENFLASYONDA MAYIS AYINDA GERİLEME SİNYALİ

Kurul, yılın ilk aylarında yükseliş gösteren ve enerji fiyatlarının etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğiliminin, mayıs ayında bir miktar gerilediğini belirtti. Ancak jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji fiyatlarındaki oynaklık ve yüksek seyrin sürdüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, ilk çeyreğe ilişkin verilerin iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiğini gösterdiği, öncü göstergelerin ise iç talepteki zayıf görünümün sürdüğüne işaret ettiği ifade edildi. Jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiği vurgulandı.

"SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK"

Kurul, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini bildirdi. Talep koşulları, döviz kuru ve beklentiler üzerinden dezenflasyon sürecinin destekleneceği belirtilirken, politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri doğrultusunda belirleneceği ifade edildi.

Açıklamada, para politikası kararlarının toplantı bazlı, ihtiyatlı ve veri odaklı bir yaklaşımla alınacağı belirtilerek, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denildi.

Öte yandan, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği kaydedildi. Likidite koşullarının yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçlarının etkin şekilde kullanılmaya devam edileceği ifade edildi.

TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nin beş iş günü içinde yayımlanacağını duyurdu.