İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından bitişik iki bina çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, olay yerinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün aktardığı bilgilere göre olayda 9 kişi enkaz altında kaldı. Yaralılardan 7 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA "7 KİŞİ ÇIKARILDI"

İstanbul Valisi Davut Gül,"İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Biri tek katlı, diğeri 2 katlı iki binada göçük meydana geldi. Toplamda 9 kişi göçük altında kaldı. Şu ana dek 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı, çıkmak üzere. Sonuncu hemşerilerimizin de arama çalışmaları devam ediyor. Hemşerilerimizin hayati tehlikeleri yok" ifadelerini kullandı.