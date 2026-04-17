Çelebi Hava Servisi tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı konumunda bulunan Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin devralınması suretiyle gerçekleştirilecek "kolaylaştırılmış usulde birleşme" işlemi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla onaylandı.

ZİRVE ZORLANIYOR

SPK’dan gelen onay haberi, hisse fiyatlarında yukarı yönlü bir ivmeyi tetikledi.

Haber akışıyla birlikte Borsa İstanbul’da işlem gören CLEBI payları güne alıcılı başladı.

Hisseler saat 10.14 itibarıyla yüzde 3’lük primle 2,22 TL seviyesinden işlem gördü.

Hisse, haftalık bazda yüzde 6,46, aylık bazda ise yüzde 10,54 oranında getiri sağlayarak güçlü bir toparlanma sinyali verdi.

Yazım anında ise son bir yıllık periyotta gördüğü en yüksek seviye olan 2.055 TL sınırına oldukça yaklaşmış durumda.

Mevcut 2.022 TL fiyatı, yıllık zirvenin hemen altında bir direnç testi olarak yorumlanıyor.

Güncel verilerde yaklaşık 1,85 milyon TL’lik bir hacim (939 lot) göze çarparken, grafik verileri günlük toplam hacmin 31,96 milyon TL seviyelerine ulaştığını gösteriyor.

YATIRIMCININ GÖZÜ DUYURU METNİNDE

SPK onayının ardından, kurul tarafından onaylanan resmi duyuru metni ve birleşme sözleşmesi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Yıllık bazda yüzde 28,8'lik bir değer kaybıyla işlem gören hissenin, bu birleşme haberiyle birlikte yıllık düşüş trendini kırıp kırmayacağı ise merak konusu.

