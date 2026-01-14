Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., 14 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şirket faaliyetlerinin Pusula Finans Holding A.Ş. bünyesinde oluşturulmakta olan entegre finansal ekosistemin bir parçası olarak sürdürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, söz konusu yapı kapsamında Pusula Finans Holding'in, grup şirketlerinin yönetimi ve yatırımlarının daha etkin şekilde koordine edilmesi amacıyla çatı şirket olarak konumlandırıldığı belirtildi.

ARACI KURUM SATIN ALMA SÜRECİ TAMAMLANDI

Paylaşılan bilgilere göre Pusula Finans Holding, sermaye piyasaları alanındaki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla bir aracı kurumun satın alınmasına yönelik süreci tamamladı. Bu kapsamda, ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin sermayesinin tamamını temsil eden paylar devralındı.

Devir işleminin ardından şirketin unvanı "Pusula Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi" olarak değiştirildi.

SPK ONAYIYLA TAMAMLANDI

Açıklamada, söz konusu işlemin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından tamamlandığı ifade edildi. Kurul onayının, 26 Aralık 2025 tarihli ve 2025/66 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlandığı kaydedildi.

19 MİLYON DOLARLIK PAY DEVRİ

Pay devri işleminin 19 milyon ABD doları peşin bedel üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Kurul kararı doğrultusunda gerekli işlemlerin tamamlandığı, devir sürecinin 14 Ocak 2026 tarihinde tescil edildiği ve aynı tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği aktarıldı.

Açıklamada, gerçekleştirilen bu satın alma ile birlikte Pusula Finans Holding bünyesinde yürütülen finansal faaliyetlerin, sermaye piyasaları alanında daha etkin, koordineli ve bütüncül bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği vurgulandı. Ayrıca, entegre finansal ekosistem içinde operasyonel uyumun artırılmasının da öncelikler arasında yer aldığı ifade edildi.