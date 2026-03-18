Spread, bir finansal varlığın alış (bid) fiyatı ile satış (ask) fiyatı arasındaki farktır ve yatırımcının daha pozisyon açtığı anda üstlendiği ilk maliyettir. Emir defterinde alıştan giren yatırımcı, satış fiyatına ulaşılmadan kâra geçemez. Bu nedenle spread yalnızca teknik bir kavram değil, doğrudan kârlılığı etkileyen yapısal bir maliyet unsurudur. Özellikle kısa vadeli işlemlerde birkaç kademe fark bile toplam getiriyi ciddi biçimde aşağı çekebilir.

Spread Neden Olur? Temel Sebepler ve Mekanizma

Spread’in temelinde piyasanın likidite yapısı vardır. Emir defterinde alıcı ve satıcı yoğunluğu ne kadar yüksekse fiyat aralığı daralır. Ancak belirsizlik arttığında, volatilite yükseldiğinde ya da piyasada karşı taraf bulmak zorlaştığında alış ve satış arasındaki makas açılır. Piyasa yapıcılar ve büyük katılımcılar risk aldıkları için, oynaklık arttığında bu riski fiyatlamak amacıyla spread’i genişletir.

Bilgi asimetrisi de önemli bir etkendir. Eğer piyasada bir tarafın daha hızlı bilgiye ulaşma ihtimali artarsa, karşı taraf bu riski fiyat aralığını açarak dengeler.

Spread’in En Yaygın 5 Sebebi

En sık görülen spread genişleme nedenleri düşük işlem hacmi, artan volatilite, makro veri veya şirket haberi akışı, seans açılış ve kapanış saatleri ile jeopolitik belirsizliklerdir. Özellikle açılışta fiyat keşfi henüz tamamlanmadığı için makas genellikle daha geniştir. Kritik veri dakikalarında ise emirler geri çekilir ve likidite geçici olarak azalır.

Hangi Piyasa Koşullarında Daha Sık Görülür?

Spread genişlemesi en çok yüksek belirsizlik dönemlerinde görülür. Merkez bankası kararları, enflasyon verileri, savaş veya jeopolitik gerilim haberleri gibi risk başlıklarında yatırımcılar temkinli davranır. Ayrıca küçük ve orta ölçekli, sığ tahtaya sahip hisselerde likidite sınırlı olduğu için spread yapısal olarak daha geniştir. Buna karşılık yüksek hacimli endeks hisselerinde normal şartlarda daha dar bir spread görülür.

Kısa Vadeli mi, Kalıcı mı? Nasıl Ayırt Edilir?

Spread’in geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu anlamak için hacim ve volatilite birlikte analiz edilmelidir. Eğer veri anında birkaç dakika makas açılıyor ve hacim yükselirken hızla daralıyorsa bu geçici bir fiyatlama davranışıdır. Ancak hacim düşük kalıyor ve spread seans boyunca kapanmıyorsa, burada yapısal bir likidite sorunu söz konusudur. Fiyat yönlü ve güçlü hareket ediyorsa risk fiyatlanıyordur; fiyat yönsüz ama makas açık kalıyorsa piyasa derinliği zayıftır.

Canlı Takipte Nelere Bakılmalı?

Canlı ekranda yalnızca grafiğe bakmak yeterli değildir. Emir defteri derinliği, ilk kademelerdeki lot yoğunluğu ve anlık hacim değişimi birlikte okunmalıdır. Zaman-satış ekranı, büyük emir girişlerini ve işlemlerin hangi tarafta yoğunlaştığını gösterir. Volatilite göstergeleri de teyit sağlar. Eğer fiyat hareketi hacimle desteklenmiyorsa, spread genişlemesi yanıltıcı olabilir.

Haber ve Ekonomik Veri Etkisi Nasıl Ölçülür?

Veri öncesi ve sonrası ilk birkaç dakikalık spread farkı karşılaştırılmalıdır. Eğer veri açıklandıktan sonra hem hacim artıyor hem fiyat yönlü gidiyorsa, spread genişlemesi doğal bir risk fiyatlamasıdır. Ancak fiyat kararsız ve hacim zayıfsa, makasın açık kalması likidite eksikliğine işaret eder. Özellikle haber anında ilk dakikalarda işlem açmak, maliyet açısından risklidir.

Yanlış Sinyal Olasılığı ve Filtreleme

Spread genişlemesi tek başına bir işlem sinyali değildir. Hacim teyidi olmadan yalnızca makasa bakarak yön tahmini yapmak yanıltıcı olabilir. Destek–direnç seviyeleri, momentum göstergeleri ve emir defteri akışı birlikte değerlendirilmelidir. Aksi halde yatırımcı, yalnızca geçici likidite boşluğunu yanlış bir kırılım gibi yorumlayabilir.

Bu Durumda İşlem Açmak Riskli mi? Ne Zaman Uzak Durmalı?

Normal koşullara göre iki katına çıkan spread, işlem maliyetini ciddi biçimde artırır. Özellikle sığ tahtada piyasa emri kullanmak, beklenenden çok daha kötü bir fiyattan gerçekleşmeye neden olabilir. Haber sonrası ilk dakikalar, likiditenin geçici olarak çekildiği anlardır ve bu süreçte temkinli olmak gerekir.

Risk Yönetimi: Stop ve Pozisyon Boyutu Nasıl Ayarlanmalı?

Spread genişse stop mesafesi buna göre ayarlanmalıdır; aksi halde fiyat yalnızca makas etkisiyle stop seviyesini tetikleyebilir. Pozisyon büyüklüğünü düşürmek ve limit emir kullanmak maliyet kontrolü sağlar. Kısa vadeli işlem yapan yatırımcı için spread, risk–ödül oranını doğrudan etkiler. HEDEF küçük, spread büyükse matematik yatırımcının aleyhine çalışır.

Yeni Başlayanların En Sık Yaptığı Hata

Yeni yatırımcılar genellikle grafiğe odaklanıp emir defterini okumaz ve spread maliyetini hesaba katmaz. Özellikle haber anında heyecanla piyasa emri girilmesi, gereksiz maliyet yaratır. Oysa sürdürülebilir kârlılık için yalnızca yönü doğru tahmin etmek değil, işlem maliyetini kontrol altında tutmak da gerekir.

Spread, basit bir fiyat farkı gibi görünse de aslında piyasanın nabzını gösteren önemli bir göstergedir. Onu doğru okumak, özellikle kısa vadeli yatırımcı için ciddi bir avantaj sağlar.