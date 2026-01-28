Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde tüketicilerin sıklıkla karşılaştığı kuver, servis ücreti, garsoniye ve benzeri ek bedelleri ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemede sona yaklaştı. Amaç, adisyonlara yansıyan sürpriz kalemleri kaldırarak fiyatlandırmada tam şeffaflık sağlamak.

EK ÜCRETLERE TAMAMEN YASAK GELİYOR

Karar'da yer alan habere göre hazırlanan yönetmelik taslağı ile işletmeler; masa bedeli, açma parası, servis ücreti ya da farklı adlar altında hiçbir ek ücret talep edemeyecek. Tüketiciler yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin menüde yer alan fiyatını ödeyecek.

MENÜ FİYATI NİHAİ BEDEL OLACAK

Mevcut uygulamada, işletmeler fiyat listelerinde belirtmek koşuluyla servis veya kuver ücreti alabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu istisnanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Böylece menüde görülen fiyat, sunum ve servis dahil nihai bedel olarak kabul edilecek.

AMAÇ SÜRPRİZ ADİSYONLARIN ÖNÜNE GEÇMEK!

Düzenlemenin temel hedefi, tüketicinin sipariş vermeden önce ödeyeceği tutarı net biçimde bilmesi. Hesap sırasında adisyona eklenen beklenmedik kalemlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

DENETİMLER ARTACAK, CEZA UYGULANACAK

Bakanlığın hazırladığı taslağın kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenlemenin ardından 81 ilde denetimlerin artırılması ve kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Tüketiciler ise mevzuata aykırı uygulamaları Bakanlığın ilgili birimlerine şikâyet edebilecek.