YetkinReport'tan Faik Tunay'ın haberine göre; Merkez Bankası'nın değerlendirmelerine göre gıda fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon hedeflerinden sapmanın başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkarken, küresel gelişmeler de tabloyu ağırlaştırıyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından yükselen petrol fiyatları, tarım ve hayvancılıkta girdi maliyetlerini artırarak üretim üzerindeki baskıyı derinleştiriyor.

TARIM ARAZİLERİNDE DİKKAT ÇEKEN KAYIP

Son yıllarda verimli tarım arazilerinin üretim dışına çıkması sektörde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Mevzuata göre tarım arazilerinin imara açılabilmesi için belirli şartlar bulunsa da, uygulamada farklı dinamiklerin etkili olduğu ifade ediliyor. Bu süreçte bazı arazilerin imar faaliyetlerine konu olduğu görülüyor.

ÜRETİMDEN UZAKLAŞMA EĞİLİMİ

Tarım ve hayvancılıkta artan maliyetler ve gelir dengesindeki zorluklar, üreticilerin tercihlerini etkiliyor. Analizde, bazı üreticilerin ekonomik nedenlerle üretimden uzaklaşarak farklı alanlara yöneldiğine dikkat çekiliyor.

4,5 İSTANBUL BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN ÜRETİM DIŞI

Verilere göre son 10 yılda yaklaşık 27,8 milyon dekar (2,7 milyon hektar) tarım arazisi üretimden çıktı. Bu miktar, yaklaşık 4,5 İstanbul büyüklüğünde bir alanın artık ekilmediği anlamına geliyor.

TARIMDAN UZAKLAŞMA VERİLERLE DE DESTEKLENİYOR

Son 20 yılda yaklaşık 600 bin kişinin tarım sektöründen ayrıldığı belirtiliyor. Bu durumun arkasında ekonomik koşullar ve üretim maliyetlerindeki artışın etkili olduğu değerlendiriliyor.

GIDA GÜVENLİĞİ VURGUSU

Uzmanlara göre tarım arazilerindeki azalma ve üretimdeki gerileme, gıda arzı açısından dikkatle izlenmesi gereken bir sürece işaret ediyor. Küresel gelişmelerin de etkisiyle tarımın stratejik önemi daha da artarken, üretimin sürdürülebilirliği ön plana çıkıyor.