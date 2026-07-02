CHP, yılın ikinci yarısında ara zam yapılmasını isterken, en düşük emekli aylığının da aynı seviyeye yükseltilmesini talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, partisinin asgari ücrete ilişkin hazırladığı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

Günaydın, teklif kapsamında asgari ücretin 45 bin 800 liraya yükseltilmesinin öngörüldüğünü belirterek, yılın ikinci yarısında ara zam yapılması gerektiğini ifade etti.

"ASGARİ ÜCRET 45 BİN 800 LİRA OLMALI"

Günaydın, mevcut asgari ücretin enflasyon karşısında alım gücünü kaybettiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifini sunduk. Bu teklif uyarınca Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücretin 45 bin 800 lira yapılmasını öngörüyor ve teklif ediyor."

Teklif ettikleri rakamın gerekçesini açıklayan Günaydın, açlık sınırının 35 bin lira, yoksulluk sınırının ise 115 bin lira seviyesine ulaştığını belirtti.

Ocak ayında belirlenen 28 bin liralık asgari ücretin enflasyon nedeniyle alım gücünü kaybettiğini ifade eden Günaydın, mevcut ücretle bugün ancak 24-25 bin liralık mal ve hizmet satın alınabildiğini savundu.

EMEKLİ AYLIĞI İÇİN DE 45 BİN 800 TL ÇAĞRISI

Günaydın, en düşük emekli aylığının da 45 bin 800 liraya yükseltilmesini önerdiklerini belirterek, diğer emekli maaşlarının da buna paralel artırılması gerektiğini söyledi.

Mevcut durumda en düşük emekli aylığının 20 bin lira, ortalama emekli aylığının ise 23-24 bin lira seviyesinde olduğunu ifade eden Günaydın, milyonlarca vatandaşın açlık sınırının altında gelirle yaşamını sürdürdüğünü dile getirdi.

CHP'nin hazırladığı kanun teklifi, asgari ücrette yılın ikinci yarısında ara zam yapılmasını ve asgari ücret ile en düşük emekli aylığının 45 bin 800 liraya çıkarılmasını öngörüyor. Teklif, TBMM'deki yasama sürecinde ilgili komisyonlarda değerlendirilecek.

Kaynak: YeniÇağ