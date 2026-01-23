Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini yayımladı.

Buna göre, 2026 Ocak FHGE, bir önceki aya kıyasla 6,4 puan artarak 183,6 seviyesine yükseldi. Endeks, önceki dönemde 177,2 olarak kaydedilmişti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde; son üç aya ilişkin hizmetlere olan talep ile iş durumunun, FHGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü. Öte yandan, gelecek üç aya yönelik hizmet talebi beklentisinin bir önceki ay seviyesinde kaldığı belirtildi.

TCMB tarafından açıklanan 2026 yılı Ocak ayı Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun verdiği yanıtların ağırlıklandırılarak toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise aynı kaldığı görüldü.

İSTİHDAMDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözleniyor.

KÂRLILIKTA ARTIŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir de bir önceki döneme kıyasla bir miktar güçlendi.

2026 Ocak’ta (NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre) "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre “Finansal Hizmet Faaliyetleri’nde (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” 6,9 puanlık artış, “Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” de 18,7 puanlık artış, “Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)” sektöründe de 0,9 puanlık azalış oldu.