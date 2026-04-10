BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 13.774,51 puandan başladı. Endeks günün ilk yarısında yüzde 1,43 yükselerek 13.884,32 puana kadar yükseldi. Borsa TSI 16.20 itibarıyla 13 bin 926 puanda seyretti.

Tera Yatırım, TSI 16.20 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerle piyasada aktif bir rol oynadı. Toplam 699,4 milyon TL net hacme ulaşan kurumun alım ve satım verileri, stratejik bir sektör rotasyonuna işaret etti.

ALIMLARDA TERA VE CWENE DOMİNASYONU

Kurumun alım tarafında en çok tercih ettiği hisse, toplam alımların yüzde 39,40’ını oluşturan TERA payları oldu. 343 milyon TL’lik bu dev alımı, 100,5 milyon TL ile enerji sektörünün güçlü oyuncusu CWENE takip etti.

Listenin devamında ise gıda ve teknoloji odaklı şirketler yer aldı:

DMRGD: 96,5 milyon TL (%11,09)

ALKLC: 41,3 milyon TL (%4,75)

TRMET: 26,6 milyon TL (%3,07)

SATIŞ TARAFINDA HANGİ HİSSELER VAR?

Tera Yatırım, alımlarının bir kısmını finanse etmek veya pozisyon azaltmak amacıyla belirli kağıtlarda satış yönlü hareket etti. Satış listesinin başında -29,6 milyon TL ile SASA yer alırken, onu -22,5 milyon TL ile EFOR ve -18 milyon TL ile SELVA izledi. OBAMS ve GARAN ise daha düşük hacimlerle satış listesinde yer alan diğer kağıtlar oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.