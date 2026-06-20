Verilere göre kurumun haftalık net alımı 19,22 milyon lot olarak gerçekleşti.

TERA YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

15-19 Haziran haftasında Tera Yatırım'ın en fazla alım yaptığı hisseler ve net lot miktarları şu şekilde sıralandı:

Pasifik GYO (PSGYO): 380.953.601 lot

Dap Gayrimenkul (DAPGM): 200.797.231 lot

SASA Polyester (SASA): 170.029.702 lot

Tekfen Holding (TEHOL): 95.531.402 lot

Selçuk Ecza Deposu (SELEC): 31.589.172 lot

Alım tarafında özellikle PSGYO, DAPGM ve SASA hisselerindeki yoğunlaşma dikkat çekti.

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı dönemde Tera Yatırım'ın en fazla satış yaptığı hisseler ise şöyle oldu:

Pera Holding (PAHOL): 3.895.204 lot

Vakıf Finansal Kiralama (VAKFA): 3.212.359 lot

Qua Granite (QUAGR): 2.766.554 lot

Bioen Enerji (BIOEN): 2.731.784 lot

İhlas Yayın Holding Rüçhan (IHLAS.R.B): 2.700.026 lot

Veriler, Tera Yatırım'ın hafta boyunca özellikle gayrimenkul ve sanayi hisselerinde güçlü alım tarafında yer aldığını gösterdi.

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