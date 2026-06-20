Borsa İstanbul'da aracı kurumların işlem dağılımları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, 15-19 Haziran 2026 haftasında Tera Yatırım'ın en fazla alım ve satış yaptığı hisseler de ortaya çıktı.
Verilere göre kurumun haftalık net alımı 19,22 milyon lot olarak gerçekleşti.
TERA YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
15-19 Haziran haftasında Tera Yatırım'ın en fazla alım yaptığı hisseler ve net lot miktarları şu şekilde sıralandı:
Pasifik GYO (PSGYO): 380.953.601 lot
Dap Gayrimenkul (DAPGM): 200.797.231 lot
SASA Polyester (SASA): 170.029.702 lot
Tekfen Holding (TEHOL): 95.531.402 lot
Selçuk Ecza Deposu (SELEC): 31.589.172 lot
Alım tarafında özellikle PSGYO, DAPGM ve SASA hisselerindeki yoğunlaşma dikkat çekti.
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Aynı dönemde Tera Yatırım'ın en fazla satış yaptığı hisseler ise şöyle oldu:
Pera Holding (PAHOL): 3.895.204 lot
Vakıf Finansal Kiralama (VAKFA): 3.212.359 lot
Qua Granite (QUAGR): 2.766.554 lot
Bioen Enerji (BIOEN): 2.731.784 lot
İhlas Yayın Holding Rüçhan (IHLAS.R.B): 2.700.026 lot
Veriler, Tera Yatırım'ın hafta boyunca özellikle gayrimenkul ve sanayi hisselerinde güçlü alım tarafında yer aldığını gösterdi.
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