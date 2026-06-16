Borsa İstanbul'da işlem hacmiyle dikkat çeken aracı kurumlardan TERA Yatırım'ın gün içi hisse dağılımı verileri açıklandı. En çok alım, satım yaptığı hisseler belli oldu.
Verilere göre kurum, 4 milyar 78 milyon 240 bin 237 lot net hacim ile alım tarafında yer aldı.
EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER
TERA Yatırım'ın en çok net alım yaptığı hisselerin başında DAPGM geldi. Kurum ayrıca SASA, PSGYO ve TEHOL hisselerinde de güçlü alım gerçekleştirdi.
En fazla net alım yapılan hisseler şöyle sıralandı:
DAPGM: 60.945.251 lot (%23,80) – Maliyet: 11,131 TL
SASA: 51.660.111 lot (%20,17) – Maliyet: 2,725 TL
PSGYO: 49.920.132 lot (%19,49) – Maliyet: 3,564 TL
TEHOL: 19.380.642 lot (%7,57) – Maliyet: 33,018 TL
PEKGY: 11.328.748 lot (%4,42) – Maliyet: 12,841 TL
Kaynak: ForInvest
EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER
Öte yandan TERA Yatırım'ın en fazla net satış yaptığı hisseler arasında PAHOL, BIOEN ve QUAGR ilk sıralarda yer aldı.
En fazla net satış yapılan hisseler ise şu şekilde oluştu:
PAHOL: -4.240.564 lot (%20,37) – Maliyet: 1,588 TL
BIOEN: -2.359.370 lot (%11,34) – Maliyet: 17,679 TL
QUAGR: -2.309.263 lot (%11,10) – Maliyet: 4,169 TL
DENGE: -1.500.099 lot (%7,21) – Maliyet: 2,65 TL
PASEU: -1.168.683 lot (%5,62) – Maliyet: 107,218 TL
Gün içi aracı kurum dağılımı verileri, TERA Yatırım'ın özellikle DAPGM, SASA ve PSGYO hisselerinde yoğun alım tarafında yer aldığını, PAHOL ve BIOEN hisselerinde ise satış ağırlıklı işlemler gerçekleştirdiğini gösterdi.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.