Verilere göre kurum, 4 milyar 78 milyon 240 bin 237 lot net hacim ile alım tarafında yer aldı.

EN FAZLA ALIM YAPILAN HİSSELER

TERA Yatırım'ın en çok net alım yaptığı hisselerin başında DAPGM geldi. Kurum ayrıca SASA, PSGYO ve TEHOL hisselerinde de güçlü alım gerçekleştirdi.

En fazla net alım yapılan hisseler şöyle sıralandı:

DAPGM: 60.945.251 lot (%23,80) – Maliyet: 11,131 TL

SASA: 51.660.111 lot (%20,17) – Maliyet: 2,725 TL

PSGYO: 49.920.132 lot (%19,49) – Maliyet: 3,564 TL

TEHOL: 19.380.642 lot (%7,57) – Maliyet: 33,018 TL

PEKGY: 11.328.748 lot (%4,42) – Maliyet: 12,841 TL

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Öte yandan TERA Yatırım'ın en fazla net satış yaptığı hisseler arasında PAHOL, BIOEN ve QUAGR ilk sıralarda yer aldı.

En fazla net satış yapılan hisseler ise şu şekilde oluştu:

PAHOL: -4.240.564 lot (%20,37) – Maliyet: 1,588 TL

BIOEN: -2.359.370 lot (%11,34) – Maliyet: 17,679 TL

QUAGR: -2.309.263 lot (%11,10) – Maliyet: 4,169 TL

DENGE: -1.500.099 lot (%7,21) – Maliyet: 2,65 TL

PASEU: -1.168.683 lot (%5,62) – Maliyet: 107,218 TL

Gün içi aracı kurum dağılımı verileri, TERA Yatırım'ın özellikle DAPGM, SASA ve PSGYO hisselerinde yoğun alım tarafında yer aldığını, PAHOL ve BIOEN hisselerinde ise satış ağırlıklı işlemler gerçekleştirdiğini gösterdi.

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