Tera Yatırım'ın 29 Haziran-3 Temmuz 2026 dönemine ilişkin kurum dağılım verileri açıklandı. Haftalık bazda en fazla net alım yapılan hisseler PEKGY, BALSU ve DAPGM olurken, en güçlü net satışlar ise SASA, ZERGY ve INFO hisselerinde gerçekleşti.
29 Haziran-3 Temmuz 2026 haftasına ilişkin aracı kurum dağılım verilerine göre Tera Yatırım, haftayı 9 milyar 898 milyon 646 bin 221 lot net alımla tamamladı.
EN FAZLA NET ALIM YAPILAN HİSSELER
Tera Yatırım'ın haftalık bazda en fazla net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:
PEKGY: 206.349.055 lot
BALSU: 78.243.767 lot
DAPGM: 66.563.166 lot
TEHOL: 50.924.380 lot
PSGYO: 41.052.473 lot
Kaynak: Tera Yatırım
EN FAZLA NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER
Hafta boyunca en güçlü net satış gerçekleştirilen hisseler ise şu şekilde oldu:
SASA: 26.939.419 lot
ZERGY: 17.171.901 lot
INFO: 16.048.069 lot
PASEU: 7.303.410 lot
YKBNK: 7.221.156 lot
Haftalık verilere göre Tera Yatırım'ın alım tarafında özellikle PEKGY hissesi öne çıkarken, satış tarafında ise SASA en fazla net satış yapılan hisse oldu.
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