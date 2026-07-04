29 Haziran-3 Temmuz 2026 haftasına ilişkin aracı kurum dağılım verilerine göre Tera Yatırım, haftayı 9 milyar 898 milyon 646 bin 221 lot net alımla tamamladı.

EN FAZLA NET ALIM YAPILAN HİSSELER

Tera Yatırım'ın haftalık bazda en fazla net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı:

PEKGY: 206.349.055 lot

BALSU: 78.243.767 lot

DAPGM: 66.563.166 lot

TEHOL: 50.924.380 lot

PSGYO: 41.052.473 lot

Kaynak: Tera Yatırım

EN FAZLA NET SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hafta boyunca en güçlü net satış gerçekleştirilen hisseler ise şu şekilde oldu:

SASA: 26.939.419 lot

ZERGY: 17.171.901 lot

INFO: 16.048.069 lot

PASEU: 7.303.410 lot

YKBNK: 7.221.156 lot

Haftalık verilere göre Tera Yatırım'ın alım tarafında özellikle PEKGY hissesi öne çıkarken, satış tarafında ise SASA en fazla net satış yapılan hisse oldu.

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