TFF, 2026-2027 sezonu Süper Lig harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit Galatasaray'ın, en düşük limit ise Göztepe'nin oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini açıkladı. Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenen limitlerde en yüksek harcama hakkı Galatasaray'a verilirken, en düşük limit ise Göztepe'nin oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray harcama limiti sıralamasında ilk sırada yer aldı.
Fenerbahçe ikinci, Trabzonspor üçüncü ve Beşiktaş dördüncü sırada konumlandı.
Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri (Türk lirası) şöyle:
Galatasaray: 6.137.773.446
Fenerbahçe: 4.816.196.233
Reeder Samsunspor: 1.039.453.100
Beşiktaş: 3.397.251.589
RAMS Başakşehir: 987.881.703
Eyüpspor: 546.553.433
Trabzonspor: 2.341.275.298
Göztepe: 552.038.071
Çaykur Rizespor: 1.345.252.036
Kasımpaşa: 481.052.381
TÜMOSAN Konyaspor: 1.415.698.662
Corendon Alanyaspor: 669.229.611
Bellona Kayserispor: 940.370.334
Gaziantep FK: 570.028.038
Onvo Antalyaspor: 468.999.111
Kocaelispor: 853.381.305
Gençlerbirliği: 853.381.305
Solwie Energy Fatih Karagümrük: 853.381.305