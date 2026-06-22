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TFF, 2026-2027 sezonu Süper Lig harcama limitlerini açıkladı. En yüksek limit Galatasaray'ın, en düşük limit ise Göztepe'nin oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini açıkladı. Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenen limitlerde en yüksek harcama hakkı Galatasaray'a verilirken, en düşük limit ise Göztepe'nin oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray harcama limiti sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Fenerbahçe ikinci, Trabzonspor üçüncü ve Beşiktaş dördüncü sırada konumlandı.

TFF açıkladı! Süper Lig de harcama limitleri belli oldu, Görsel 1

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri (Türk lirası) şöyle:

Galatasaray: 6.137.773.446

Fenerbahçe: 4.816.196.233

Reeder Samsunspor: 1.039.453.100

Beşiktaş: 3.397.251.589

RAMS Başakşehir: 987.881.703

Eyüpspor: 546.553.433

Trabzonspor: 2.341.275.298

Göztepe: 552.038.071

Çaykur Rizespor: 1.345.252.036

Kasımpaşa: 481.052.381

TÜMOSAN Konyaspor: 1.415.698.662

Corendon Alanyaspor: 669.229.611

Bellona Kayserispor: 940.370.334

Gaziantep FK: 570.028.038

Onvo Antalyaspor: 468.999.111

Kocaelispor: 853.381.305

Gençlerbirliği: 853.381.305

Solwie Energy Fatih Karagümrük: 853.381.305

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