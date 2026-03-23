Küresel piyasalarda tansiyon yeniden yükselirken, petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme ve gelen çelişkili açıklamalar yatırımcıların yön arayışını hızlandırdı. ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’ya ilişkin “olumlu görüşmeler” mesajı sonrası petrol fiyatlarında düşüş görülürken, İran cephesinden gelen yalanlama piyasada belirsizliği artırdı. Gözler ise yeniden güvenli liman olarak görülen altına çevrildi.

Petrol Geriledi, Piyasalar Rahatladı

Trump’ın, ABD ile İran arasında “verimli ve yapıcı görüşmeler” yapıldığı ve olası askeri adımların ertelendiği yönündeki açıklamaları, enerji piyasalarında risk primini aşağı çekti. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket hız kazandı.

Özellikle son haftalarda jeopolitik risklerle yükselen petrol, bu açıklama sonrası yatırımcıların “gerilim azalıyor” algısıyla satış baskısı gördü.

İran’dan Net Yalanlama: “Temas Yok”

Ancak İran medyası, Trump’ın açıklamalarını hızla yalanladı. Yapılan açıklamada ABD ile herhangi bir doğrudan ya da dolaylı temas kurulmadığı belirtilirken, Trump’ın enerji tesislerine yönelik tehditlerinin ardından geri adım attığı iddia edildi.

Bu çelişkili açıklamalar, piyasalarda kafa karışıklığını artırırken jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığına işaret etti.

Altın İçin Kritik Soru: Yükseliş Başlar mı?

Petroldeki geri çekilmeye rağmen belirsizliğin sürmesi, yatırımcıların yeniden altına yönelmesine neden olabilir. Uzmanlara göre altının yönünü belirleyecek ana faktörler şöyle:

Orta Doğu’daki gerilimin seyri

ABD’den gelecek yeni açıklamalar

Küresel risk iştahındaki değişim

Dolar ve tahvil faizlerindeki hareket

Jeopolitik risklerin yeniden tırmanması durumunda altının güvenli liman özelliğiyle yükselişe geçebileceği, ancak diplomatik sürecin güçlenmesi halinde baskı altında kalabileceği ifade ediliyor.

Piyasalar Temkinli: Dalgalanma Sürebilir

Analistler, mevcut ortamda piyasalarda net bir yön oluşmadığını ve haber akışına bağlı sert hareketlerin devam edebileceğini belirtiyor. Özellikle çelişkili açıklamaların arttığı dönemlerde altın ve petrol gibi emtialarda volatilitenin yüksek kalması bekleniyor.

Kısacası; petrol düşmüş olsa da risk ortadan kalkmış değil. Bu da altın için “henüz oyun bitmedi” yorumlarını beraberinde getiriyor.