Dünya genelinde ticareti olumsuz etkileyen gümrük vergilerini uygulamaya koyan Donald Trump, yeni bir adım attı. ABD, otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmek için harekete geçmeye karar verdi. Konuya yakın kaynaklara göre, Trump’ın, uyguladığı otomotiv tarifelerinin etkisini yumuşatması, yabancı yapımı araçlara yönelik tarifelerin üst üste binmesini önlemesi ve ABD’de üretilen araçlarda kullanılan yabancı parçalara yönelik vergileri azaltması bekleniyor.

BU ADIM GERİYE DÖNÜK OLACAK

Kaynaklara göre bu karar, Trump’ın otomotiv tarifelerine tabii olan otomobil üreticilerinin aynı zamanda çelik ve alüminyum gibi diğer vergilerden de sorumlu tutulmamasını sağlayacak. Kaynaklara göre bu adım geriye dönük olacak, bu da otomobil üreticilerinin daha önce ödedikleri bu tür vergiler için geri ödeme alabilecekleri anlamına geliyor. Yüzde 25’lik yabancı yapımı bitmiş araçlara yönelik tarife bu ayın başlarında yürürlüğe girdi.

YABANCI OTOMOBİL PARÇALARINA YÖNELİK YÜZDE 25’LİK TARİFEYİ DE DEĞİŞTİRECEK

Yönetim ayrıca, 3 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi planlanan yabancı otomobil parçalarına yönelik yüzde 25’lik tarifeyi de değiştirecek. Otomobil üreticileri, bu tarifeler için bir yıl boyunca ABD yapımı bir arabanın değerinin yüzde 3,75’i kadar geri ödeme alabilecek. Bu geri ödeme, ikinci yılda aracın değerinin yüzde 2,5’ine düşecek ve sonrasında tamamen kaldırılacak.

Otomotiv vergilerinin etkisini hafifletme yönündeki bu adım, Trump yönetiminin tarifeler konusunda esneklik gösterdiği son hamle oldu. Bu vergiler, finans piyasalarında kargaşa yaratmış, işletmeler için belirsizlik doğurmuş ve keskin bir ekonomik yavaşlama korkusunu tetiklemişti.

BEYAZ SARAY DOĞRULADI

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın bugün ilerleyen saatlerde otomobil tarifelerine ilişkin bir kararname imzalayacağını belirtti.

Hazine Bakanı Bessent de Trump yönetiminin otomobil tarifelerini hafifleteceğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, Trump'ın hem yerli hem de yabancı otomobil üreticileriyle görüşmeler yaptığını ve otomobil üretimini ABD'ye geri getirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

(AA)