ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikası ve sert ekonomik söylemleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Başkan Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatması dikkati çekiyor. Powell ve Fed'e yönelik açıklamalarda bulunan Trump, önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getirdi.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMALAR

Fed Başkanı'nın faiz indirme konusunda biraz daha aktif olması gerektiğini belirten Trump, "Fed'in faiz oranını düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre oranı düşürmek için mükemmel bir zamandayız. Powell'ın bu konuda geç kalmasındansa erken ya da zamanında hareket etmesini bekliyoruz" dedi.

Analistler, Trump'ın hassas ekonomik konularsa sık değişen söylemlerinin küresel çapta yatırımcıları temkinli kalmaya sevk ettiğini söyledi.

"ÇİN İLE ADİL BİR ANLAŞMA YAPACAĞIZ"

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşına" ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar" dedi.

Trump, şu anda birçok ülke ile gümrük ve ticaret anlaşmaları yapmak üzere aktif şekilde görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Bu anlaşmaların hem ABD hem de diğer ülkeler için "adil" olacağını belirten Trump, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor" dedi.

BAKAN BESSENT'DEN AÇIKLAMA

Otomobil ve otomobil parçalarına yönelik tarifelere de değinen Trump, bu tarifelerde değişiklik yapmayı düşünmediklerini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de "Önce Amerika" demenin "yalnız Amerika" demek anlamına gelmediğini, aksine bunun ticaret ortakları arasında "daha derin işbirliği ve karşılıklı saygı" çağrısı olduğunu dile getirdi.

Dün yayımlanan Fed'in Bej Kitap raporunda özellikle tarifelerle ilgili olmak üzere ekonomik belirsizliğin artması nedeniyle bazı bölgelerde görünümün belirgin şekilde kötüleştiği kaydedildi.

NEGATİF BAŞLADILAR

ABD hükümetinin tarifeler konusundaki ılımlı mesajları ve Trump'ın Powell'ı görevden almayacağını açıklamasının ardından altının ons fiyatı dün yüzde 2,3 düşerek 3 bin 304 dolardan kapandı. Yeni işlem gününde ons altında alıcılı bir seyir izlenirken şu sıralarda yüzde 0,9 yükselişle 3 bin 332 dolardan işlem görüyor.

Bu gelişmelerle ABD tahvillerinde de alıcılı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri düşüşünü 3. işlem gününe taşıyarak yüzde 4,36 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 99,7 seviyesinde bulunuyor.

BRENT PETROL DEĞER KAYBETMİŞTİ

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 1,8 değer kaybetmesinin ardından yeni günde yatay seyirle 65,3 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Trump'ın Powell'a yönelik söylemleri sonrasında New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,67, Nasdaq endeksi yüzde 2,50 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Analistler, bugün şirketler tarafında Google, P&G ve Merck&Co'nun 1.çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının takip edileceğini kaydederek, yoğunlaşan bilanço sezonu dolayısıyla hisse ve sektör bazlı hareketlerin görülebileceğini bildirdi.

AA