ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini yineledi.

Gazetecilerle yaptığı soru-cevap oturumunda konuşan Trump, “Eğer ne yaptığını anlayan bir Fed Başkanı olsaydı faiz oranları da düşerdi. Faizleri indirmeli” dedi.

Trump uzun süredir, ABD’de para politikasını belirleyen Fed’in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini savunuyor. Bu son açıklamaları, Beyaz Saray’ın son günlerde Powell’a yönelik eleştirilerini artırmasının ardından geldi.

POWELL'IN GÖREV SÜRESİ MAYIS 2026'DA BİTİYOR

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, yaptığı açıklamada, Trump ve ekibinin Fed Başkanı'nı görevden alıp alamayacaklarını değerlendirdiklerini söyledi. Powell daha önce, yasal olarak görevden alınamayacağını ve görev süresi Mayıs 2026’da sona erene kadar başkan olarak kalmayı planladığını belirtmişti.

Powell, çarşamba günü yaptığı açıklamalarda, Trump’ın tartışmalı gümrük vergisi planının kısa vadede enflasyonu artırabileceğini ve Merkez Bankası’nın yüksek istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini yönetmesini zorlaştırabileceğini söyledi. Powell, şu anda çoğu askıya alınmış olan bu vergilerin “hedeflerden daha da uzaklaştırmasının muhtemel” olduğunu ifade etti.

Powell ayrıca, “Politika duruşumuzu ayarlamayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız” ifadesini kullandı.

FED'İN FAİZİ SABİT TUTMA OLASILIĞI YÜZDE 90

Fed, politika faizini yüzde 4,25 ile yüzde 4,5 aralığında tutuyor ve bu seviye aralık ayından bu yana değişmedi. CME’nin FedWatch aracına göre, piyasalar, Fed'in gelecek ayki toplantısında faizleri sabit tutma olasılığını yüzde 90’ın üzerinde görüyor.

(CNBC-E)