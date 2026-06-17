Şirket tarafından yapılan açıklamada, Kuveyt'te hayata geçirilecek AVM ve otel projesi için mermer tedarik anlaşması imzalandığı bildirildi.

Açıklamaya göre söz konusu siparişin toplam tutarı 310 bin 797 ABD doları olarak gerçekleşti. Sevkiyatların Ağustos 2026 başında başlaması ve Eylül 2026 başında tamamlanması planlanıyor.

CİROYA KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Tureks Turunç Madencilik, anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek teslimatların şirket faaliyetlerine ve gelirlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, gelişmenin yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulduğu ifade edildi.

MARBL hisseleri güne düşüşle giriş yaptı. Hisseler TSI 11.50 itibarıyla yüzde 2,27’lik düşüş ile 13.34 TL’den işlem gördü.

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