Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (VKGYO), Türkiye genelinde konut, ticari alan ve karma projeler geliştiren önemli GYO şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket; proje geliştirme, gayrimenkul yatırımı ve portföy yönetimi alanlarında faaliyet gösterirken, özellikle büyük ölçekli konut ve ticari projelerle dikkat çekiyor. Son dönemde hem portföy büyüklüğünü artırma hem de yeni projelerle gelir çeşitliliğini güçlendirme hedefiyle hareket ediyor.

Bedelsiz kararı açıklandı

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre VKGYO, %27,5 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Bu tür artırımlarda şirket, iç kaynaklarını sermayeye ekleyerek yatırımcılara ilave pay dağıtımı yapıyor.

1000 lotu olanın yeni durumu

Bedelsiz sonrası yatırımcıların lot sayısı şu şekilde değişecek:

1000 lotu olan bir yatırımcıya 275 lot eklenecek

Toplam lot sayısı 1275 olacak

Aynı oranda tüm yatırımcılar pay artışı yaşayacak.

Fiyat tarafında ne olur?

Bedelsiz sermaye artırımlarında teorik olarak yatırımcının toplam portföy değeri değişmez. Lot sayısı artarken, hisse fiyatı aynı oranda bölünür. Ancak piyasa beklentileri ve talep, fiyat üzerinde farklı etkiler yaratabilir.

