Haftanın son işlem günü olan 20 Şubat Cuma için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yayımlanan “Günlük Yabancı Oranları” raporu, Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı davranışlarına ilişkin önemli sinyaller verdi. Rapora göre genel yabancı payı düşüş gösterirken, bazı hisselerde belirgin artış ve azalışlar dikkat çekti.
Günlük veriler incelendiğinde yabancı oranı en çok artan hisseler:
SEGYO: +3,48 baz puan
MEGMT: +2,76 baz puan
ODINE: +2,36 baz puan
Aynı gün içinde yabancı oranı en çok azalan hisseler ise:
GZNMI: -3,74 baz puan
BORLS: -3,33 baz puan
ZERGY: -3,04 baz puan
YABANCI İLGİSİ İSTİKRARLI ŞEKİLDE ARTAN HİSSELER
Son günlerde yabancı yatırımcıların düzenli alım yaptığı hisseler de öne çıktı. Buna göre;
AEFES – 10 gün
AFYON – 10 gün
AYDEM – 10 gün
BORSK – 10 gün
CEMTS – 10 gün
Bu hisselerde yabancı payı kesintisiz artış gösterdi.
SÜREKLİ DÜŞÜŞ GÖRÜLEN HİSSELER
Öte yandan bazı hisselerde yabancı yatırımcı çıkışı devam ediyor. Son günlerde yabancı oranı düzenli düşen hisseler:
HTTBT – 10 gün
LOGO – 10 gün
KENT – 9 gün
SAHOL – 8 gün
GENIL – 7 gün
Borsanın genel yabancı payı geriledi
Rapora göre Borsa İstanbul genelinde yabancı yatırımcı payı günlük bazda 0,19 puan düşerek %36,72 seviyesine geriledi.
