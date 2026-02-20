Günlük veriler incelendiğinde yabancı oranı en çok artan hisseler:

SEGYO: +3,48 baz puan

MEGMT: +2,76 baz puan

ODINE: +2,36 baz puan

Aynı gün içinde yabancı oranı en çok azalan hisseler ise:

GZNMI: -3,74 baz puan

BORLS: -3,33 baz puan

ZERGY: -3,04 baz puan

YABANCI İLGİSİ İSTİKRARLI ŞEKİLDE ARTAN HİSSELER

Son günlerde yabancı yatırımcıların düzenli alım yaptığı hisseler de öne çıktı. Buna göre;

AEFES – 10 gün

AFYON – 10 gün

AYDEM – 10 gün

BORSK – 10 gün

CEMTS – 10 gün

Bu hisselerde yabancı payı kesintisiz artış gösterdi.

SÜREKLİ DÜŞÜŞ GÖRÜLEN HİSSELER

Öte yandan bazı hisselerde yabancı yatırımcı çıkışı devam ediyor. Son günlerde yabancı oranı düzenli düşen hisseler:

HTTBT – 10 gün

LOGO – 10 gün

KENT – 9 gün

SAHOL – 8 gün

GENIL – 7 gün

Borsanın genel yabancı payı geriledi

Rapora göre Borsa İstanbul genelinde yabancı yatırımcı payı günlük bazda 0,19 puan düşerek %36,72 seviyesine geriledi.

