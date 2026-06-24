Raporda, günlük bazda yabancı yatırımcı oranı en fazla artan ve azalan hisselerin yanı sıra, son günlerde yabancı oranı kesintisiz yükselen ve gerileyen hisselere de yer verildi.

GÜNLÜK BAZDA YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER

İş Yatırım verilerine göre, yabancı oranı günlük bazda en fazla artış gösteren hisseler şöyle sıralandı:

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN): 10,14 baz puan

TAB Gıda (TABGD): 7,34 baz puan

Europower Enerji (EUPWR): 7,18 baz puan

Öte yandan yabancı oranı en fazla azalan hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:

Beste Naz Süt (BESTE): -3,83 baz puan

Gen İlaç (GENKM): -2,66 baz puan

DAP Gayrimenkul (DAPGM): -1,83 baz puan

YABANCI ORANI DÜZENLİ ARTAN HİSSELER

Son günlerde yabancı yatırımcı oranı kesintisiz yükselen hisseler arasında;

Beşiktaş Futbol Yatırımları (BJKAS): 8 gün

Emlak Konut GYO (EKGYO): 8 gün

Anadolu Efes (AEFES): 7 gün

Akbank (AKBNK): 7 gün

Hedef Holding (HEDEF): 7 gün

yer aldı.

YABANCI ORANI SÜREKLİ DÜŞEN HİSSELER

Yabancı yatırımcı oranında kesintisiz düşüş görülen hisseler ise şöyle sıralandı:

Eksun Gıda (EKSUN): 10 gün

Escar Filo (ESCAR): 10 gün

Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): 10 gün

Silverline Endüstri (SILVR): 10 gün

Lider Faktoring (LIDER): 9 gün

Rapora göre, Borsa İstanbul'un toplam yabancı payı günlük bazda 0,03 puan gerileyerek yüzde 32,99 seviyesine indi.

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