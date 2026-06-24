İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 24 Haziran Çarşamba gününe ilişkin "Günlük Yabancı Oranları" raporunu yayımladı. Günlük bazda yabancı yatırımcı oranı en fazla artan ve azalan hisseler belli oldu.
Raporda, günlük bazda yabancı yatırımcı oranı en fazla artan ve azalan hisselerin yanı sıra, son günlerde yabancı oranı kesintisiz yükselen ve gerileyen hisselere de yer verildi.
GÜNLÜK BAZDA YABANCI ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER
İş Yatırım verilerine göre, yabancı oranı günlük bazda en fazla artış gösteren hisseler şöyle sıralandı:
Girişim Elektrik Sanayi (GESAN): 10,14 baz puan
TAB Gıda (TABGD): 7,34 baz puan
Europower Enerji (EUPWR): 7,18 baz puan
Öte yandan yabancı oranı en fazla azalan hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:
Beste Naz Süt (BESTE): -3,83 baz puan
Gen İlaç (GENKM): -2,66 baz puan
DAP Gayrimenkul (DAPGM): -1,83 baz puan
YABANCI ORANI DÜZENLİ ARTAN HİSSELER
Son günlerde yabancı yatırımcı oranı kesintisiz yükselen hisseler arasında;
Beşiktaş Futbol Yatırımları (BJKAS): 8 gün
Emlak Konut GYO (EKGYO): 8 gün
Anadolu Efes (AEFES): 7 gün
Akbank (AKBNK): 7 gün
Hedef Holding (HEDEF): 7 gün
yer aldı.
YABANCI ORANI SÜREKLİ DÜŞEN HİSSELER
Yabancı yatırımcı oranında kesintisiz düşüş görülen hisseler ise şöyle sıralandı:
Eksun Gıda (EKSUN): 10 gün
Escar Filo (ESCAR): 10 gün
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): 10 gün
Silverline Endüstri (SILVR): 10 gün
Lider Faktoring (LIDER): 9 gün
Rapora göre, Borsa İstanbul'un toplam yabancı payı günlük bazda 0,03 puan gerileyerek yüzde 32,99 seviyesine indi.
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