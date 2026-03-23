Türkiye’de vatandaşların güvenli liman olarak gördüğü altın birikimleri, yastık altında devasa bir büyüklüğe ulaştı. Açıklanan verilere göre bazı şehirlerde milyarlarca liralık altın evlerde tutulurken, listenin zirvesindeki iller dikkat çekti.

Özellikle turizm, sanayi ve ticaretin yoğun olduğu şehirlerde yastık altı altın miktarının daha yüksek olduğu görülürken, zirvede yer alan isimler yatırım alışkanlıklarını da gözler önüne serdi.

ZİRVEDE ANTALYA VAR

Listenin ilk sırasında 43,6 milyar TL ile Antalya yer aldı. Turizm gelirlerinin yüksekliği ve yabancı para girişinin etkisiyle şehirde altın birikiminin öne çıktığı görülüyor.

SANAYİ ŞEHİRLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Antalya’nın hemen ardından gelen Bursa (42,85 milyar TL) ve Kocaeli (34,73 milyar TL), güçlü sanayi altyapılarıyla dikkat çekiyor. Bu şehirlerde elde edilen gelirlerin önemli bir kısmının altına yönlendirildiği tahmin ediliyor.

ANADOLU’NUN GÜÇLÜ ŞEHİRLERİ LİSTEDE

İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinden şehirlerin de listede üst sıralarda yer alması dikkat çekti. KONYA (29,50 milyar TL) ve Adana (22,40 milyar TL) gibi şehirler, geleneksel birikim alışkanlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

İLK 10’DA DİKKAT ÇEKEN İLLER

Açıklanan verilere göre yastık altında en fazla altın bulunan şehirler şöyle:

Antalya: 43,6 milyar TL

Bursa: 42,85 milyar TL

Kocaeli: 34,73 milyar TL

Konya: 29,50 milyar TL

Adana: 22,40 milyar TL

Balıkesir: 20,74 milyar TL

Muğla: 20,50 milyar TL

Mersin: 20,46 milyar TL

Manisa: 16,50 milyar TL

Eskişehir: 16,37 milyar TL

YASTIK ALTI ALTIN NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Uzmanlara göre Türkiye’de altın, uzun yıllardır en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak görülüyor. Bankacılık sistemine duyulan güvensizlik, ekonomik dalgalanmalar ve geleneksel alışkanlıklar, vatandaşların fiziki altın tutmaya devam etmesine neden oluyor.

Özellikle düğün, miras ve tasarruf kültürüyle birlikte altın, Türkiye’de sadece yatırım aracı değil aynı zamanda sosyal bir güvence olarak da öne çıkıyor.

EKONOMİYE ETKİSİ BÜYÜK

Ekonomistler, yastık altında tutulan altının ekonomiye kazandırılması durumunda finansal sistemin ciddi bir kaynak elde edebileceğini belirtiyor. Bu nedenle son yıllarda altın hesapları ve çeşitli finansal ürünlerle bu birikimlerin sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

