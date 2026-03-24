Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Yeşil Liman Sertifikası almak zorunda olmasına rağmen başvuru yapmayan veya başvurusu reddedilen tesislere, yanaşan her gemi için saat başına 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bir saatten kısa süreler de tam saat olarak sayılacak. Ceza tutarı alt sınırı 15 bin 259 lira, üst sınırı ise 605 bin 279 lira olarak belirlendi. Söz konusu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Yeniden inşa edilecek veya kapasitesini dörtte birden fazla artıracak kıyı tesisleri için de sertifika zorunlu hale getirildi. Bu kapsamdaki tesisler sertifika başvurusu yapmadan işletme izni alamayacak.

Düzenleme kapsamında kıyı tesislerinin hatıra ormanı oluşturması ya da en az 5 bin ağaçlık özel ağaçlandırma projeleri gerçekleştirmesi gerekecek. Ayrıca deniz yüzeyi temizliği için ekipman envanteri hazırlanması, temizlik faaliyetlerinin planlı şekilde yürütülmesi ve yıllık raporlanması zorunlu olacak.

Öte yandan, bazı kıyı tesisleri için sertifika zorunluluğu takvime bağlandı. Bir yılda 100 ve üzeri kruvaziyer gemi yanaşan limanların 31 Aralık 2028 itibarıyla, yıllık 100 bin TEU ve üzeri konteyner elleçleyen tesislerin ise 31 Aralık 2030'a kadar Yeşil Liman Sertifikası alması gerekecek. Bu sayıların hesaplanmasında son üç yılın ortalaması esas alınacak.

Zorunluluğun başladığı tarihlerde belirtilen kapasitede olmayan ancak daha sonra söz konusu kapasiteye ulaşan kıyı tesislerinin sertifika alma zorunluluğu, kapasiteye ulaştığı takvim yılını takip eden yılın sonunda başlayacak.