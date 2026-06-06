Avrupa genelinde kripto para piyasalarına yönelik düzenlemeler hız kazanırken, Yunanistan da dijital varlıklara ilişkin kapsamlı bir vergi çerçevesi oluşturmak için harekete geçti.

KRİPTO KAZANÇLARINA YÜZDE 15 VERGİ GELİYOR

Hazırlanan yasa taslağına göre, kripto para işlemlerinden elde edilen sermaye kazançlarına yüzde 15 oranında vergi uygulanacak. Böylece ülkede ilk kez dijital varlıklardan elde edilen gelirler açık şekilde vergi kapsamına alınmış olacak.

Düzenleme kapsamında küçük yatırımcıları korumaya yönelik bir istisna da yer alıyor. Buna göre kripto para işlemlerinden elde edilen ilk 500 euroluk kazanç vergiden muaf tutulacak. Bu tutarın üzerindeki kazançlar ise yüzde 15 oranında vergilendirilecek.

MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE AYRIM YAPILACAK

Yeni düzenleme bireysel kripto para madenciliğini kapsamayacak. Ancak madencilik faaliyetlerini şirket bünyesinde yürüten kuruluşlar vergiye tabi olacak.

Bu uygulamayla bireysel kullanıcılar ile ticari amaçla faaliyet gösteren şirketler arasında ayrım yapılması hedefleniyor. Yetkililer, kripto para piyasasının uzun süredir düzenleme dışında kalan alanlarını yasal çerçeveye dahil etmeyi amaçlıyor.

AB DÜZENLEMELERİNE UYUM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yunanistan, son dönemde kripto para piyasasına yönelik denetim ve düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Şubat ayında alınan kararla ülke, kripto varlık bilgilerinin Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri arasında paylaşılmasını öngören sisteme katılmıştı.

Öte yandan Avrupa Birliği'nin kripto varlık piyasalarını düzenleyen MiCA kuralları kapsamında faaliyet göstermek isteyen şirketler lisans alma sürecinden geçiyor. Yunanistan da bu kapsamda kripto sektörüne yönelik yasal altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde kripto para vergilendirmesi konusunda ortak bir uygulama bulunmazken, vergi oranları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Kıbrıs'ta kripto kazançlarına uygulanan vergi oranı yüzde 8 seviyesinde bulunurken, Fransa'da bu oran yüzde 30'a kadar çıkabiliyor.

Yetkililer, kripto işlemlerinin önemli bölümünün yurt dışı platformlar üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle yeni düzenlemenin bütçeye sağlayacağı katkının henüz net olarak hesaplanamadığını belirtiyor. Ancak düzenleme ile birlikte dijital varlıkların ülkenin vergi mevzuatında açık şekilde tanımlanması ve kayıt altına alınması hedefleniyor.

Kaynak: Dünya

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