Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma sanayiinin 2024 yılı ihracat şampiyonları belli oldu. Listeye damgasını vuran Baykar, 1.4 milyar doları aşan ihracatıyla en yakın rakibini ikiye katlayarak zirveye yerleşti.

Türkiye'nin stratejik sektörlerinden savunma ve havacılık sanayii, küresel pazardaki payını artırmaya devam ediyor. TİM-1000 Büyük Şirket Araştırması sonuçlarına göre hazırlanan "En Büyük 15 İhracatçı Savunma Şirketi" listesi, sektörün devlerini gözler önüne serdi. Listede insansız hava araçlarından zırhlı kara araçlarına, motor teknolojilerinden hafif silahlara kadar geniş bir yelpazede üretim yapan firmalar yer aldı.

BAYKAR'DAN TARİHİ FARK

Listenin tartışmasız lideri, dünya çapında ses getiren SİHA'ların üreticisi Baykar Makine oldu. 2024 yılında 1 milyar 481,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türk savunma sanayiinin ihracat lokomotifi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Baykar, bu rakamla en yakın takipçisine 2 katından fazla fark attı.

TUSAŞ VE TERSANELER TAKİPTE

Zirvenin ikinci sırasında, milli muharip uçak KAAN, Hürjet ve Atak helikopterleri gibi kritik projeleri yürüten TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi) yer aldı. TUSAŞ'ın 2024 ihracatı 699 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Üçüncü sırada ise 643,8 milyon dolarlık ihracat başarısı ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. bulunuyor. Bu başarı, Türkiye'nin sadece hava değil, deniz platformlarındaki bakım ve üretim gücünü de ortaya koyuyor.

SEKTÖRÜN DEVLERİ LİSTEDE

Havacılık motorlarında Türkiye'nin lider şirketi TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) 390,9 milyon dolarla dördüncü olurken, köklü kuruluşlardan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 326,1 milyon dolarla beşinci sırada kendine yer buldu.

Listede dikkat çeken diğer önemli firmalar arasında füze teknolojilerinin öncüsü ROKETSAN, elektronik harp sistemlerinin devi ASELSAN ve zırhlı araç üreticisi BMC de üst sıralarda yer aldı.

İŞTE EN ÇOK İHRACAT YAPAN 15 SAVUNMA ŞİRKETİ

TİM verilerine göre milyon dolar bazında ihracat rakamları şöyle sıralandı:

LİSTENİN TEK HALKA AÇIK ŞİRKETİ: ASELSAN

Top 15 listesinde yer alan şirketler arasında, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görerek yatırımcıya ortaklık fırsatı sunan tek şirket ASELSAN (ASELS) olarak öne çıkıyor.

Paylaşılan son piyasa verilerine göre ASELSAN, yatırımcısına sunduğu getiri potansiyeliyle de dikkat çekiyor:

Dipten Zirveye Rekor Yükseliş: Hisseler son bir yıl içinde en düşük 72,10 TL seviyesini görürken, yıl içerisinde 223,01 TL zirvesine kadar tırmandı.

Parasını 3'e Katladı: Yıllık tablodaki bu değişim, hisseyi dip fiyattan yakalayıp zirvede satan bir yatırımcı için %200'ün üzerinde bir kar marjı anlamına geliyor. Başka bir deyişle, doğru zamanda yatırım yapanlar paralarını yaklaşık 3 katına çıkarma fırsatı buldu.

Mevcut Durum: Haftalık ve aylık bazda 181 TL - 191 TL bandında denge bulan hisse, zirvesinden bir miktar geri çekilse de yıllık bazda yatırımcısına hala çok ciddi oranda kazandırmış durumda.