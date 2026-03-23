Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 8 maden ocağı kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 8 ocağın çevresinde 28 ton kömür, 240 metre demir ray, 2 vinç, 5 vagon, elektrikli testere, el testeresi ve elektrikli vidalama demiri ele geçirdi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Kaynak: AA
PARTNEROns altın 4 bin 253 dolar oldu! 23 Mart 2026 piyasalarda gün ortasıOns altın 4 bin 253 dolar oldu! 23 Mart 2026 piyasalarda gün ortası
PARTNERSavaş piyasayı vurdu! Carry trade'de tarihi çıkışSavaş piyasayı vurdu! Carry trade'de tarihi çıkış