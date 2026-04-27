1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Peki bu tarihte Borsa İstanbul (BIST) işlem görüyor mu? Yatırımcıların merak ettiği tüm detayları derledik.

BIST 1 MAYIS'TA KAPALI MI?

Evet. 1 Mayıs resmi tatil olduğundan Borsa İstanbul, Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) 1 Mayıs 2026 Cuma günü işleme kapalıdır. Yatırımcılar emir giremez, mevcut emirleri güncelleyemez.

ALTIN VE DÖVİZ PİYASALARI

Borsa İstanbul bünyesindeki Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası da aynı tarihte kapalıdır. Bankacılık işlemlerinin de tatil nedeniyle kısıtlı olacağı göz önüne alındığında yatırımcıların döviz ve altın işlemlerini önceden planlaması önerilir.

KRİPTO PARA PİYASALARI

Bitcoin ve diğer kripto varlıklar, merkezi bir otoriteye bağlı olmadığından hafta sonları ve resmi tatillerde de kesintisiz işlem görmeye devam eder. 1 Mayıs'ta küresel kripto borsaları 7/24 açık olacaktır.

AMERİKAN VE AVRUPA BORSALARI

1 Mayıs, Avrupa'nın pek çok ülkesinde de resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu nedenle başta Almanya, Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupa borsalarının büyük çoğunluğu kapalıdır. ABD borsaları (NYSE ve Nasdaq) ise 1 Mayıs'ta açık olup normal saatlerinde işlem görmektedir.

TATİL SONRASI İLK İŞLEM GÜNÜ

BIST için bir sonraki işlem günü 4 Mayıs 2026 Pazartesi'dir. Hafta sonu ve 1 Mayıs tatili boyunca küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin açılışa yansıması beklenmektedir.

Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce yetkili bir finansal danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Kaynaklara dayanılarak derlenmiştir.