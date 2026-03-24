CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada dikkat çeken bir katılımı duyurdu. Bir dönem CHP'de Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan ve 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından partiden ayrılan Emine Ülker Tarhan, 12 yıl sonra yeniden CHP'ye katıldı.

Özgür Özel, konuşmasının başında Emine Ülker Tarhan'ı kürsüye davet etti. Tarhan'a parti rozeti takılarak yeniden CHP saflarına katıldığı açıklandı.

"ÇAĞIRDINIZ GELDİM"

Kısa bir konuşma yapan Emine Ülker Tarhan, "Er ya da geç kurutulmuş toprakların yeniden renklendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada doğmuş olmanın onurunu ve acısını birlikte yaşamaya 'evet' diyorum. Algılarımızın silinmesine ve unutmaya 'hayır' diyorum. Çağırdınız geldim, eyvallah, sağolun" ifadelerini kullandı.

ÖZEL: "OMUZ OMUZA İKTİDARA YÜRÜYORUZ"

Tarhan'ın konuşmasının ardından yeniden kürsüye çıkan CHP lideri Özgür Özel ise, "Bu partinin tüm değerlerini kucaklayarak, kimseye sırt dönmeyerek, omuz omuza iktidara yürüyoruz" dedi.