Açıklanan hedef fiyatların ortalaması 342,02 TL seviyesinde gerçekleşirken, Tüpraş'ın 219,20 TL olan son kapanış fiyatına göre ortalama yüzde 56,03 prim potansiyeline işaret etti.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 376,90 TL

Tüpraş için en yüksek hedef fiyat KuveytTürk Yatırım tarafından 376,90 TL olarak açıklanırken, en düşük hedef fiyat ise TEB Yatırım tarafından 278,00 TL olarak duyuruldu.

Aracı kurumların büyük bölümü hisse için "Al" tavsiyesini korurken, bazı kurumlar ise "Endeks üstü getiri", "Tut" ve "Endekse paralel getiri" tavsiyelerinde bulundu.

Tüpraş için hedef fiyat açıklayan kurumlar

Tacirler Yatırım: 352,00 TL – Al

Deniz Yatırım: 359,00 TL – Al

KuveytTürk Yatırım: 376,90 TL – Al

GCM Yatırım: 323,00 TL

Gedik Yatırım: 336,00 TL – Endeks üstü getiri

İş Yatırım: 338,00 TL – Al

Garanti BBVA Yatırım: 367,30 TL – Endeks üstü getiri

Şeker Yatırım: 355,76 TL – Al

Trive Yatırım: 348,00 TL – Tut

Ziraat Yatırım: 368,00 TL – Al

QNB Invest: 320,00 TL – Endeks üstü getiri

Ünlü & Co: 330,30 TL – Al

Alnus Yatırım: 336,16 TL – Al

TEB Yatırım: 278,00 TL – Endekse paralel getiri

Aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatlar, Tüpraş hisselerine yönelik orta ve uzun vadede pozitif beklentilerin büyük ölçüde korunduğunu ortaya koyarken, ortalama hedef fiyat mevcut seviyelere göre önemli bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

TUPRS HİSSESİ GÜNCEL DURUM

TUPRS hisseleri yatırımcıya bir haftada yüzde 3,39 kaybettirdi. Hisseler kapanışı 219,20 TL’den yaptı.

Aylık bazda yüzde 7,20, 3 ayda ise yüzde 8,74 kaybettirdi.

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