2026 yılına girilirken Borsa İstanbul’da öne çıkması beklenen sektörlerin başında bankacılık geliyor. Dezenflasyon sürecinin devam etmesi, politika faizinde kademeli indirim beklentisi ve Türkiye risk primindeki düşüş, banka hisseleri açısından daha dengeli ve öngörülebilir bir fiyatlama ortamına işaret ediyor.

Yüksek faiz döneminin ardından bankacılık sektöründe marj yapısının daha sürdürülebilir bir zemine oturması beklenirken, kredi-mevduat dengesi ve aktif kalitesi 2026’da yatırımcıların en yakından izleyeceği başlıklar arasında yer alıyor. Faiz indirim sürecinin kontrollü ilerlemesi halinde, bankaların kârlılık tarafında yeniden ivme yakalaması öngörülüyor.

Sektörün hâlen benzer gelişmekte olan ülke piyasalarına kıyasla iskontolu seviyelerde işlem görmesi, olası bir çarpan genişlemesi potansiyelini gündemde tutuyor. Makro görünümde istikrarın korunması ve finansal koşulların kademeli şekilde normalleşmesi halinde, bankacılık hisselerinin 2026 yılında Borsa İstanbul’daki ana sürükleyici gruplardan biri haline gelmesi bekleniyor.