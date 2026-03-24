Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 sınav sonuçlarına ilişkin beklenen açıklama geldi. 1 Mart'ta gerçekleştirilen sınavın ardından değerlendirme süreci tamamlanırken, sonuçların açıklanıp açıklanmadığına dair sorular da yanıt buldu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuyla birlikte adayların merakla beklediği MSÜ sonuçları erişime açıldı. İşte MSÜ sonuçlarına ilişkin detaylar ve sorgulama ekranı…

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçları açıklandı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.