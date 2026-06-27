Yılın ilk yarısında en dikkat çekici performans, yapay zekâ altyapısında kullanılan bellek ve depolama teknolojileri üreten şirketlerden geldi. Özellikle veri merkezlerine yönelik artan talep, sektör hisselerinde tarihi yükselişleri beraberinde getirdi.

YAPAY ZEKA HİSSELERİ ZİRVEYE ÇIKTI

Yılın ilk altı ayında;

SanDisk hisseleri yüzde 850'nin üzerinde yükseldi.

Western Digital, Micron Technology ve Seagate Technology hisseleri ise üç katın üzerinde prim yaptı.

Intel, Dell, AMD ve Applied Materials hisseleri de yüzde 150 ila 280 arasında değer kazandı.

Yapay zekâ yatırımlarındaki güçlü ivme, küresel hisse senedi piyasalarına da yansıdı.

ASYA BORSALARI ÖNE ÇIKTI

Yılın ilk yarısında Güney Kore'nin KOSPI Endeksi yaklaşık iki katına çıkarken, Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi yüzde 40 yükseldi.

MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi yaklaşık yüzde 27 değer kazanırken, Avrupa tarafında da yükselişler sürdü.

FTSE 100: %7

CAC 40: %5

DAX: %2

Buna karşılık Hindistan ve Hong Kong borsaları yılı negatif bölgede geçirdi.

ALTIN VE BİTCOİN BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Jeopolitik risklerin devam etmesine rağmen güvenli liman talebinin zayıf kalması, altın fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Ons altın, ocak ayında gördüğü zirvenin ardından yaklaşık yüzde 28 değer kaybetti. Yükselen faiz oranları ve tahvil getirilerindeki artış da altın üzerindeki baskıyı artırdı.

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin de yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 28 gerileyerek yılın en zayıf performans gösteren yatırım araçları arasında yer aldı.

SAVUNMA HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ YAVAŞLADI

2025 yılında güçlü performans sergileyen savunma sanayi şirketleri ise bu yıl ivme kaybetti. Artan savunma harcamalarının büyük ölçüde fiyatlara yansımasıyla yatırımcı ilgisinin farklı sektörlere yöneldiği belirtiliyor.

Buna karşılık İngiltere'de birleşme ve satın alma işlemlerindeki hareketlilik, borsalara destek veren gelişmeler arasında gösterildi.

Kaynak: Dünya

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