Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararını duyurdu.

BU YIL TEMETTÜ DAĞITMAYACAK

KAP'ta yer alan açıklamada, şirketin 2025 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre 23.204.573,00 TL dönem net zararı oluştuğu belirtildi.

Açıklamaya göre yasal kayıtlara göre ise 46.014.136,54 TL faaliyet karı bulunuyor.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre Şirketin 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 23.204.573,00-TL'lik dönem net zararı meydana gelmiş olup, (Yasal Kayıtlara Göre 46,014,136.54-TL faaliyet karı vardır) oluşan zararın geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine, (yasal kayıtlara göre 2.140.735,34 yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem kârı olmadığından, kâr payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi Olağan Genel Kurul'da kabul edildi."

Genel kurulda kabul edilen karar doğrultusunda, zarar oluşması nedeniyle 2025 yılına ilişkin nakit veya bedelsiz temettü dağıtımı yapılmayacak.