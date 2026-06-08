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İçecek sektöründe hangi hisseler ucuz kaldı? F/K, PD/DD ve FD/FAVÖK verilerine göre öne çıkan hisseler açıklandı.

İçecek sektöründe değerleme çarpanlarına göre ucuz kalan hisseler belli oldu. Stockeys verilerine göre, sektörün 14,09 seviyesindeki F/K ortalamasının altında KRSTL, CCOLA ve AEFES yer alırken, PD/DD oranında 2,17'lik sektör ortalamasının altında kalan 8 hisse dikkat çekti. Özellikle PNSUT'un 0,37'lik PD/DD oranı, sektörün en ucuz kalan hisselerinden biri olarak öne çıktı.

F/K ORANINDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

İçecek sektöründe ortalama F/K oranı 14,09 seviyesinde bulunuyor.

Bu ortalamanın altında kalan hisseler:

KRSTL: 7,97
CCOLA: 12,70
AEFES: 13,12

Bu hisseler sektör ortalamasına göre daha düşük F/K oranıyla işlem görüyor.

PD/DD ORANINDA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Sektörün ortalama PD/DD oranı 2,17 olarak hesaplanırken, bu seviyenin altında kalan şirketler şöyle sıralandı:

PNSUT: 0,37
AEFES: 0,96
KRSTL: 1,12
PINSU: 1,20
ORCAY: 1,46
TBORG: 1,75
ERSU: 2,02
ELITE: 2,07

Özellikle PNSUT ve AEFES, özsermayelerine göre sektör ortalamasının altında işlem gören hisseler arasında yer aldı.

PD/DD oranına göre en ucuz holding hisseleri PD/DD oranına göre en ucuz holding hisseleri

FD/FAVÖK TARAFINDA HANGİ HİSSELER ÖNE ÇIKIYOR?

İçecek sektöründe ortalama FD/FAVÖK oranı 7,17 seviyesinde bulunuyor.

Bu oranın altında kalan hisseler:

AEFES: 4,16
TBORG: 4,18
KRSTL: 4,63
CCOLA: 6,89

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NET SATIŞLARA GÖRE EN DÜŞÜK DEĞERLENEN HİSSELER

FD/Net Satış oranında sektör ortalaması 1,24 seviyesinde gerçekleşti.

Bu ortalamanın altında kalan hisseler ise:

KRSTL: 0,68
PNSUT: 0,71
AEFES: 0,72
TBORG: 1,12

DEĞERLEME ORANLARI NE ANLAMA GELİYOR?

F/K (Fiyat/Kazanç) Oranı:
Bir şirketin elde ettiği kâra göre borsada kaç kat fiyatlandığını gösterir. Düşük F/K oranı, hissenin sektörüne göre daha ucuz işlem gördüğüne işaret edebilir.

PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) Oranı:
Şirketin borsadaki değerinin özsermayesine oranını gösterir. PD/DD'nin 1'e yakın veya altında olması, şirketin varlıklarına göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösterebilir.

FD/FAVÖK Oranı:
Şirketin faaliyetlerinden ürettiği kâra göre piyasa tarafından kaç kat değer biçildiğini gösterir. Düşük FD/FAVÖK oranı genellikle daha uygun değerlemeye işaret eder.

FD/Net Satış Oranı:
Şirketin satış gelirlerine göre piyasa değerini ölçer. Düşük oranlar, şirketin cirosuna kıyasla daha düşük fiyatlandığını gösterebilir.

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