İçecek sektöründe değerleme çarpanlarına göre ucuz kalan hisseler belli oldu. Stockeys verilerine göre, sektörün 14,09 seviyesindeki F/K ortalamasının altında KRSTL, CCOLA ve AEFES yer alırken, PD/DD oranında 2,17'lik sektör ortalamasının altında kalan 8 hisse dikkat çekti. Özellikle PNSUT'un 0,37'lik PD/DD oranı, sektörün en ucuz kalan hisselerinden biri olarak öne çıktı.

F/K ORANINDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

İçecek sektöründe ortalama F/K oranı 14,09 seviyesinde bulunuyor.

Bu ortalamanın altında kalan hisseler:

KRSTL: 7,97

CCOLA: 12,70

AEFES: 13,12

Bu hisseler sektör ortalamasına göre daha düşük F/K oranıyla işlem görüyor.

PD/DD ORANINDA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Sektörün ortalama PD/DD oranı 2,17 olarak hesaplanırken, bu seviyenin altında kalan şirketler şöyle sıralandı:

PNSUT: 0,37

AEFES: 0,96

KRSTL: 1,12

PINSU: 1,20

ORCAY: 1,46

TBORG: 1,75

ERSU: 2,02

ELITE: 2,07

Özellikle PNSUT ve AEFES, özsermayelerine göre sektör ortalamasının altında işlem gören hisseler arasında yer aldı.

FD/FAVÖK TARAFINDA HANGİ HİSSELER ÖNE ÇIKIYOR?

İçecek sektöründe ortalama FD/FAVÖK oranı 7,17 seviyesinde bulunuyor.

Bu oranın altında kalan hisseler:

AEFES: 4,16

TBORG: 4,18

KRSTL: 4,63

CCOLA: 6,89

NET SATIŞLARA GÖRE EN DÜŞÜK DEĞERLENEN HİSSELER

FD/Net Satış oranında sektör ortalaması 1,24 seviyesinde gerçekleşti.

Bu ortalamanın altında kalan hisseler ise:

KRSTL: 0,68

PNSUT: 0,71

AEFES: 0,72

TBORG: 1,12

DEĞERLEME ORANLARI NE ANLAMA GELİYOR?

F/K (Fiyat/Kazanç) Oranı:

Bir şirketin elde ettiği kâra göre borsada kaç kat fiyatlandığını gösterir. Düşük F/K oranı, hissenin sektörüne göre daha ucuz işlem gördüğüne işaret edebilir.

PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) Oranı:

Şirketin borsadaki değerinin özsermayesine oranını gösterir. PD/DD'nin 1'e yakın veya altında olması, şirketin varlıklarına göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösterebilir.

FD/FAVÖK Oranı:

Şirketin faaliyetlerinden ürettiği kâra göre piyasa tarafından kaç kat değer biçildiğini gösterir. Düşük FD/FAVÖK oranı genellikle daha uygun değerlemeye işaret eder.

FD/Net Satış Oranı:

Şirketin satış gelirlerine göre piyasa değerini ölçer. Düşük oranlar, şirketin cirosuna kıyasla daha düşük fiyatlandığını gösterebilir.