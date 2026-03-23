Küresel piyasalarda artan savaş gerilimi ve petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, altının güvenli liman algısını zayıflatırken fiyatlarda sert kayıpları beraberinde getirdi. Haftaya son 4 ayın en düşük seviyesinden başlayan altındaki düşüş ivmesi hız kesmeden devam ediyor.

GRAM ALTIN 6 BİN TL'NİN ALTINA DÜŞTÜ!

Üst üste dokuzuncu gününde de değer kaybeden altın, günün ilk saatlerinde yüzde 9'un üzerinde sert bir düşüş yaşadı. Ons altın yüzde 9,05 gerileyerek 4 bin 197 dolara kadar çekilirken, gram altın da 6 bin liranın altına indi ve 5 bin 852 liraya kadar geriledi.

23 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 10.32 itibarıyla gram altın 5.909,58 TL alış ve 5.912,43 TL satış seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 10.169,00 TL alış ve 10.697,00 TL satış fiyatıyla dikkat çekti. Tam altın 44.747,74 TL alış ve 45.665,78 TL satış seviyesinde bulunurken, ata altın 46.146,11 TL alış ve 47.346,73 TL satış fiyatından işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 42.548,00 TL alış ve 44.862,00 TL satış seviyesinde yer aldı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilim ve küresel ekonomide faiz beklentilerinin yukarı yönlü seyretmesi, altın piyasasında sert satış dalgasını tetikledi. Savaş ortamında güvenli liman olarak öne çıkması beklenen değerli metal, aksine yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kalarak son dört ayın en düşük seviyelerini test etti.

PETROL VE FAİZ ETKİSİ PİYASAYI DEĞİŞTİRDİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, İran ile devam eden ve dördüncü haftasına giren çatışmaların küresel ekonomik dengeleri yeniden şekillendirdiğini belirtti. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması, enflasyon baskısını artırırken, piyasalarda faiz indirimi beklentileri yerini faiz artışı endişelerine bıraktı.