ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından izlediği korumacı ticaret politikası kapsamında attığı tarife adımlarının etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korurken, bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinden alınacak sinyallerin ülke ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Tarifelere ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Trump'ın Çin ile müzakereler konusundaki açıklamaları ve Çin tarafının müzakere iddialarını reddetmesi piyasalarda belirsizliklerin devam etmesine neden oluyor.

ABD HAZİNE BAKANINDAN AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent dün Çin'in ABD'nin onlara sattığından çok daha fazla kendilerine mal sattığını ve yüksek tarifelerin sürdürülemez olduğunu ifade ederek, bu nedenle iki ülke arasındaki ticari gerilimi azaltmanın Çin'e bağlı olduğu söyledi.

Bessent ayrıca, yapılacak ilk anlaşmalardan birinin Hindistan ile olabileceğini belirtti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de Bessent'in bugün için tarifelere dair brifing vereceğini açıkladı.

Tüm ekibin ticaret anlaşmalarını tamamlamak üzere 7 gün 24 saat çalıştığına dikkati çeken Leavitt, bu hafta ticaret anlaşmaları hakkında daha fazla şey duyulacağını dile getirdi.

Leavitt, İngiltere ile ticaret görüşmelerinin çok olumlu bir şekilde ilerlediğini ifade etti. ABD tarafından ticaret ortaklarına getirilen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik ilk müzakere adımlarının atıldığını belirten analistler, sürecin olumlu sonuçlanmasının bir süredir devam eden küresel ekonomik belirsizliklerin yatışması noktasında faydalı olabileceğini ifade etti.

ABD PİYASALARI BİLANÇO VE PİYASALARI TAKİP EDECEK

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,10 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Kurumsal tarafta, bugün Visa, S&P Global, Pfizer ve Coca-Cola'nın finansal sonuçları takip edilecek. Analistler, yoğunlaşan bilanço sezonu dolayısıyla hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini belirterek, finansal raporlarda şirketlerin gelecek projeksiyonlarına ve tarife fiyatlamalarına yönelik sinyallerin de aranacağını söyledi.



Ülke ekonomisinin performansına dair ipuçları için Microsoft, Meta, Apple ve Amazon gibi teknoloji devlerinin bu hafta yayımlayacağı bilançoların da takip edileceğini anlatan analistler, ilk çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) tahmini ve nisan ayına dair istihdam verilerinin yatırımcılarca beklendiğini vurguladı.

ABD tahvillerinde alış ağırlıklı devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise düşüşünü 6. işlem gününe taşıyarak yüzde 4,21 seviyesine indi. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 99,2 seviyesinde dengelendi.



ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Altının ons fiyatı ise ABD tarifelerine ilişkin müzakere iyimserlikleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış adımlarının etkisiyle geri çekilmeyi sürdürürken, şu dakikalarda yüzde 1,1 düşüşle 3 bin 307 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise yeni günde yüzde 0,8 azalışla 64,1 dolar seviyesinden alıcı buluyor.



RİSK İŞTAHI ARTIYOR!

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç pozitif bir seyir izlenirken, ABD'nin tarifeler aracılığıyla başlattığı ticaret savaşlarının durulacağına ilişkin beklentiler ve ticari müzakere adımları bölgede risk iştahını artırıyor.



ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarife müzakerelerinin sonucunca bir ticaret anlaşmasına varılacağına olan güven bölgede pay piyasalarını destekliyor.



ABD İLE TİCARİ RİSK

Analistler, resesyon endişelerinin gölgesindeki AB ekonomisinde bölgenin en büyük ticaret partneri olan ABD ile oluşacak ticari anlaşmazlıkların önemli risk olduğunu belirterek, tarifelerin ertelenmesi ve nihai bir anlaşmaya gidilmesi için müzakere edilmesinin şirketler açısından olumlu karşılandığını söyledi.



Henüz bölge için ticari anlamda risklerin tamamen bitmediğini ifade eden analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlarında konuya ilişkin haber akışından etkileneceğini söyledi.



AVRUPA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Öte yandan, İspanya ve Portekiz genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşandığı, iletişim ve ulaşım ağlarının sekteye uğradığına yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintileriyle ilgili durumu yakından takip ettiklerini ve sorunun giderilmesi için destek vereceklerini bildirdi.

RUSYA'DAN GEÇİCİ ATEŞKES

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, Rusya, 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümünde Ukrayna'da geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla, zaferin 80. yıl dönümü gerekçesiyle, insani nedenlerle, Rus tarafının 8 Mayıs-11 Mayıs tarihlerinde ateşkes ilan ettiği bildirildi. Açıklamada, bu süre içerisinde bütün askeri eylemlerin durdurulacağı belirtildi.

AVRUPA BORSASINDA SON DURUM

Dün Almanya'da DAX 40 yüzde 0,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

ASYA BORSASI ÇİN HARİÇ ALICILI

Asya borsalarında ticaret savaşlarının derinleşmeyeceğine olan iyimserliklerin etkisiyle Çin hariç pozitif bir seyir izlenirken, Japonya'da tatil sebebiyle piyasalar kapalı olacak. Tarifelere ilişkin haber akışı yakından takip edilmeye devam ederken, Çin ve ABD tarafının görüşme olup olmadığına yönelik çelişkili ifadeleri yatırımcılar tarafından biraz riski karşılansa da tarafların ticari restleşmeyi sürdürmeyeceğine olan beklenti yükseliyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Hong Kong'ta işlem gören Çinli teknoloji firmalarının hisselerindeki yükseliş endeksi yukarıya taşıyor. Öte yandan, Hindistan ve Pakistan arasındaki devam eden gerilim yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izliyor.

BORSA DÜN SATICILI KAPANDI

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kaybederek 9.306,96 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 10.191,00 puanda işlem gördü.

VİOP'TA SON DURUM

Analistler, yarın VİOP'ta vade sonu olması nedeniyle pozisyon kapatma ve taşıma işlemelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi. Dolar/TL, dün yatay seyirle 38,4350'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,4620 seviyesinden işlem görüyor.



ERDOĞAN İTALYA'YI ZİYARET EDECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında İtalya'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında gerçekleştirilecek zirvede iki ülke arasındaki diplomatik ve siyasi ilişkilerinin yanı sıra ekonomik işbirliği de gündemde olacak.



Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.350 ve 9.450 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA