Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) geçtiğimiz ocak ayında yaptığı suç duyurusunun ardından hareketli dakikalar yaşandı. Eski MÜSİAD Başkanı ve 23. Dönem AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu, yürütülen soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alındı.
Ankara’da emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Bayramoğlu’nun, soruşturmanın merkez üssü olan İstanbul’a sevk edildiği öğrenildi.
T24’ün haberine göre süreç, SPK’nın 23 Aralık 2025 tarihinde yayımladığı haftalık bültendeki çarpıcı detaylarla başladı.
SPK tarafından hazırlanan suç duyurusunda Bayramoğlu’na yönelik ağır ithamlar yer alıyor. İlgili dosyada Bayramoğlu’nun;
• Yetkilisi olduğu şirketlerin banka hesaplarını kullandırmak,
• Bu yolla "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" suçuna iştirak etmek,
iddialarıyla yargılanması talep edilmişti.
SEKTÖREL VE SİYASİ GEÇMİŞİ
Bayram Ali Bayramoğlu, iş dünyasında uzun yıllar MÜSİAD Genel Başkanlığı görevini yürütmüş, ardından 23. Dönem AK Parti Rize Milletvekili olarak parlamentoda yer almıştı.
Gözaltı kararının ardından Bayramoğlu'nun İstanbul’da vereceği ifade, soruşturmanın seyrini belirleyecek.