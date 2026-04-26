Akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi güçleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorine 2,28 TL, benzine ise 95 kuruş zam öngörülürken, araç sahipleri zamlı fiyatları ve il il güncel akaryakıt rakamlarını yakından takip ediyor.

HEM BENZİN HEM DE MOTORİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarına göre, pazartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatı 2,28 TL artarken, benzinde ise litre başına 95 kuruşluk zam uygulanacak.

ZAM SONRASI İL İL YENİ FİYATLAR

Zamla birlikte motorin fiyatlarının büyük şehirlerde önemli ölçüde artması bekleniyor. Buna göre motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 71,61 TL, Ankara'da 72,73 TL, İzmir'de ise 73,01 TL seviyesine yükselecek. Benzinde ise litre fiyatının İstanbul'da yaklaşık 63,71 TL, Ankara'da 64,66 TL, İzmir'de 64,95 TL seviyesinde olması öngörülüyor.

KÜRESEL GERİLİM FİYATLARI TETİKLİYOR

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim, petrol arzına yönelik riskleri büyütmeye devam ediyor. Küresel ölçekte arz endişelerinin artması, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni artışların gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketliliğin devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde fiyatlarda yeni düzenlemeler yapılabileceği ifade ediliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları…

26 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 62.76 TL, motorin litre fiyatı 69.35 TL, LPG litre fiyatı ise 34.99 TL seviyesinde bulunuyor.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin litre fiyatı 62.62 TL, motorin litre fiyatı 69.21 TL, LPG litre fiyatı 34.39 TL olarak satışa sunuluyor.

ANKARA

Başkent Ankara'da benzin litre fiyatı 63.73 TL, motorin litre fiyatı 70.47 TL, LPG litre fiyatı ise 34.87 TL seviyesinde bulunuyor.

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 64.01 TL, motorin litre fiyatı 70.75 TL, LPG litre fiyatı ise 34.79 TL olarak dikkat çekiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları (Brent), döviz kuru ve vergiler (ÖTV, KDV) temel alınarak belirlenir. Türkiye'de rafineri çıkış fiyatı üzerine dağıtım ve bayi payı eklenerek pompa fiyatı oluşur.