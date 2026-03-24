Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e karşı açtığı "İftira ve hakaret" davasında mahkeme kararını verdi. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, iki ismin tazminat ödemesine hükmetti.
Özgür Özel ve Murat Emir hakkında açılan davalar, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından birleştirilerek tek dosya üzerinden değerlendirildi.
TOPLAM 150 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEKLER
Mahkeme, birleştirilen dava kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir'in toplam 150 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Söz konusu kararın, Özgür Özel'in CHP Grup Toplantısı'nda konuşma yaptığı sırada açıklandığı öğrenildi.