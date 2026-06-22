Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yükselişle başladı. Yatırımcılar bir yandan İsviçre'de devam eden ABD-İran müzakerelerinden gelecek haber akışını takip ederken, diğer yandan geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) verdiği şahin mesajların para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam ediyor.

İranlı yetkililerin ABD ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıklaması, küresel enerji arzına ilişkin endişelerin hafiflemesine katkı sağlarken, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Jeopolitik gelişmeler ve Fed'in faiz görünümüne ilişkin beklentiler ise değerli metaller piyasasında yakından izleniyor.

TSİ 07.08 itibarıyla altın fiyatları şu seviyelerde işlem gördü:

Çeyrek altın

Alış: 9.980,69 TL

Satış: 10.200,22 TL

Gram altın

Alış: 6.237,93 TL

Satış: 6.238,66 TL

Ons altın

Alış: 4.176,23 dolar

Satış: 4.176,72 dolar

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

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