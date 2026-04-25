25 Nisan 2026 Cumartesi sabahında altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler ve ons altındaki hareketliliğin etkisiyle dikkat çekici seviyelerde seyrediyor.

Haftaya hareketli başlayan altın piyasasında, gram altın 6.800 TL barajının üzerindeki yerini korurken, çeyrek altın yatırımcısına güven vermeye devam ediyor.

25 Nisan 2026 Cumartesi gününde serbest piyasadaki işlem fiyatları şu şekilde yansıdı:

• Gram Altın: 6.815,04 TL
• Çeyrek Altın: 11.212,00 TL
• Yarım Altın: 22.383,00 TL

BÜYÜK YATIRIMCININ MERCEĞİNDE: TAM VE CUMHURİYET ALTINI

Portföyünü uzun vadeli korumak isteyenlerin tercih ettiği büyük ölçekli altın birimlerinde de rakamlar netleşti.

Cumhuriyet altını ve gremse altındaki fiyat seviyeleri, piyasanın yönü hakkında önemli ipuçları veriyor:

• Tam Altın: 44.392,59 TL
• Cumhuriyet Altını: 44.630,00 TL
• Gremse Altın: 111.321,90 TL

KÜRESEL PİYASADA ONS ALTIN ETKİSİ

Altın fiyatlarının hem içeride hem dışarıda belirlenmesinde kritik rol oynayan ons altın, dünya piyasalarında 4.709,39 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının tutumunun, önümüzdeki haftanın açılışında altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını öngörüyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.814,23 6.815,04 % 0.53 23:59
Ons Altın / TL 211.759,44 212.128,39 % 0.53 23:59
Ons Altın / USD 4.708,89 4.709,45 % 0.34 23:59
Çeyrek Altın 10.902,76 11.142,59 % 0.53 23:59
Yarım Altın 21.737,39 22.285,18 % 0.53 23:59
Ziynet Altın 43.611,06 44.434,05 % 0.53 23:59
Cumhuriyet Altını 44.946,00 45.628,00 % -0.89 17:02
