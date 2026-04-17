Haftanın son işlem gününde altın piyasası ons tarafındaki hareketlilik ve döviz kurundaki seyirle birlikte yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.
Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ve düğün hazırlığı yapan vatandaşların gözü kulağı altın fiyatlarına çevrildi.
17 Nisan 2026 sabahında ons altındaki küresel ivmelenme, yurt içinde altın fiyatlarının yeni zirvelerde seyretmesine neden oluyor.
Sabahın ilk saatleri itibarıyla ekranlara yansıyan verilere göre gram altın 7.000 TL sınırına yaklaşırken, çeyrek altın ise çift haneli rakamlardaki yerini sağlamlaştırdı. İşte sabahın ilk saatlerinde piyasadan alınan satış rakamları:
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram altın: 6.914 TL
Çeyrek altın: 11.416 TL
Yarım altın: 22.901 TL
Tam altın: 45.080 TL
Cumhuriyet altını: 45.524 TL
Gremse altın: 113.046 TL
Ons altın: 4.793 dolar
Piyasa uzmanları, özellikle ons altın ve dolar/TL kurundaki korelasyonun gram altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguluyor.
Haftalık kapanışın bu seviyelerde gerçekleşmesi durumunda, önümüzdeki hafta için yeni destek ve direnç noktalarının takip edileceği ifade ediliyor.
Piyasalardaki anlık değişimler nedeniyle alış ve satış makas aralıkları kuyumcular arasında farklılık gösterebilir. İşlem yapmadan önce güncel canlı verilerin kontrol edilmesi önem arz etmektedir.