Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ve düğün hazırlığı yapan vatandaşların gözü kulağı altın fiyatlarına çevrildi.

17 Nisan 2026 sabahında ons altındaki küresel ivmelenme, yurt içinde altın fiyatlarının yeni zirvelerde seyretmesine neden oluyor.

Sabahın ilk saatleri itibarıyla ekranlara yansıyan verilere göre gram altın 7.000 TL sınırına yaklaşırken, çeyrek altın ise çift haneli rakamlardaki yerini sağlamlaştırdı. İşte sabahın ilk saatlerinde piyasadan alınan satış rakamları:

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 6.914 TL

Çeyrek altın: 11.416 TL

Yarım altın: 22.901 TL

Tam altın: 45.080 TL

Cumhuriyet altını: 45.524 TL

Gremse altın: 113.046 TL

Ons altın: 4.793 dolar

Piyasa uzmanları, özellikle ons altın ve dolar/TL kurundaki korelasyonun gram altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguluyor.

Haftalık kapanışın bu seviyelerde gerçekleşmesi durumunda, önümüzdeki hafta için yeni destek ve direnç noktalarının takip edileceği ifade ediliyor.

Piyasalardaki anlık değişimler nedeniyle alış ve satış makas aralıkları kuyumcular arasında farklılık gösterebilir. İşlem yapmadan önce güncel canlı verilerin kontrol edilmesi önem arz etmektedir.